WhatsApp’tan bomba yenilik! Biriken mesajları özetleyecek sizin yerinize cevap verecek

WhatsApp, kullanıcılarını çok rahatlatacak bir yeniliğe imza atıyor. Vivek Bombatkar ve Sidharth Ramachandran adında iki geliştirici, Disrupt Berlin 2017 Hackathon'da WACAO (başka bir deyişle Whatsapp Chat Assistant) isimli yapay zeka algoritmasıyla çalışan bir sanal asistan tanıttılar. İki kafadarın geliştirdiği bu hizmet, biriken mesaj sorununu ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının elini oldukça rahatlatacak bir yenilik ile gündemde. WhatsApp’a entegre edilecek sanal asistan kullanıcıların yaptığı pek çok işlemi devralacak. WACAO (Whatsapp Chat Assistan), kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek. Henüz bir Github projesi olan WACAO’nın önümüzdeki dönemde WhatsApp’a entegre edilmesi bekleniyor.

MESAJLARI ÖZETLEYECEK

WhatsApp’ı daha pratik hale getiren dijital asistan WACAO; telefonunuzdan uzun bir süre ayrı kalmanız durumunda biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek kullanıcıları tek tek tüm mesajları okuma zahmetinden arındırıyor.

Örneğin arkadaşlarınızla birlikte bulunduğunuz bir gruba yaklaşık bin mesaj gelmiş ve siz bunun bir özet şekilde aktarılmasını istiyorsunuz Duruma WACAO el atıyor, sohbeti WACAO ile açtıktan sonra ‘özetle' yazıyorsunuz daha sonra ise sizden grubun adını yazmanız isteniyor. WACAO, grubu son ziyaretinizden bu yana konuşulan her şeyi özetleyip size sunacak. Böylece binlerce mesajı okuma zahmetinden kurtuluyorsunuz.

Yalnızca biriken mesajları özetlemekle kalmayan WACAO; sohbetleri farklı dillere çevirebiliyor, grup mesajlarını özetliyor ve doğum günü mesajlarını dahi isteğiniz doğrultusunda iletebiliyor. WACAO’nun Türkçe olarak hizmet verdiğini de söyleyelim.