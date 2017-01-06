Windows 10 oyun performansı ile şaşırtabilir

Windows Store'un PC oyun pazarından daha çok pay almasını hedefleyen Microsoft, Windows 10'a özel bir bir oyun modu eklemeye hazırlanıyor.

Windows Store'un PC oyun pazarından daha çok pay almasını hedefleyen Microsoft, Windows 10'a özel bir bir oyun modu eklemeye hazırlanıyor.

Windows 10 üzerinde oyun oynamak ciddi anlamda zevkli hale gelebilir. UberGizmo tarafından yayınlanan bir habere göre yeni Windows 10 geliştirici sürümünde “gamemode.dll” adlı bir dosya bulundu. Bu dosya bilgisayar üzerinde oyun çalışırken işlemci ve grafik kartı kaynaklarını arkada çalışan programlar yerine oyuna odaklıyor. Bu özellik bilgisayarların oyun konsolları gibi çalışmasını sağlayarak bilgisayarın işlem gücünün çoğunu oyunun en iyi şekilde çalışması için yönlendirebilmeyi sağlıyor.

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“Oyun modu” ismi verilen özelliğin hayata geçmesi halinde bu yenilik Microsoft'un Windows 10 ile bilgisayar oyunculuğu konusunda yarattığı gelişmelerin yeni bir halkası olacak. Microsoft, 2016 yılı boyunca bilgisayar oyunculuğu konusunda ciddi adımlar atmasıyla dikkat çekti.

Örneğin, şirket Xbox One adlı oyun konsolunu Windows işletim sistemi üzerinde çalıştırmaya başladı. Ayrıca bu konsol üzerinde alınan oyunlar Windows 10'a sahip bilgisayarlar üzerinde çalışma desteği de veriyor. “Oyun modu” Microsoft'un bilgisayar oyunculuğu için attığı adımların devamı olacakmış gibi görünüyor.

Microsoft yeni “oyun modu” için henüz bir açıklamada bulunmuş değil. Buna karşın Verge tarafından yayınlanan habere göre, 2017'nin ilk aylarında beklenen büyük bir Windows 10 güncellemesi ile yeni modun gelmesi bekleniyor.