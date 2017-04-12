Windows 10’da siz de kendi artırılmış gerçekliğinizi yaratma imkanı!

Geçtiğimiz hafta Microsoft, Windows 10 için yeni güncellenmiş hologramlar yayınladığını açıkladı.

Hologram uygulaması bir süredir kullanılıyor, fakat hafızada fazla yer kapladığı için bu uygulamadan istenilen verim alınamıyordu. Bununla birlikte yeni yayınlanan güncellemede kendi uzayınızı yaratabileceğiniz hologramlar artık fazla yer kaplamıyor.

Foto-gerçekçi hologram firması 8i, 27 milyon dolar yatırım aldı

Microsoft'un yeni duyurduğu hologram uygulaması Windows Mixed Reality Portalı için özel içerikler oluşturmanıza olanak sağlıyor. Kullanıcılar bu uygulama ile portala kendi seçtikleri hologramları yerleştirip kendi üç boyutlu evrenini oluşturabiliyor. Örneğin, Mixed Reality ortamında astronot üzerinde bir köpek hologramı oluşturmanız mümkün. Hologramları yerleştirdikten sonra onları hareket ettirebilir, yeniden boyutlandirabilir ve normal bir pencerede ki gibi onları istediğiniz yere yerleştirebilirisiniz.

Uygulamanın bazı özelikleri ise şöyle; Uygulamanın yeni karekterleri hayvanlar, eğlenceli mobilyalar dahil olmak üzere geniş bir hologram yelpazesine sahip. Uzayda hologram yerleştirebilir, hareket ettirebilir ve yeniden boyutlandırabilirsiniz. Hologramları değiştirmek için sesli komutlar kullanabilirsiniz, Hareket eden ve ses çıkaran hologramlarla oyun oynayabilirsiniz. Windows 10 Mixed Reality'I windows mağazalarından indirebilirsiniz

Aşağıdaki video size hologram uygulamasında kendi dünyanızı yaratabilmeniz için yol gösterici olacaktır.

Reality portalının simüle edilmiş ortamında açmanız gerektiğini unutmayın.