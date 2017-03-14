Xiaomi Mi 6 kullanıcılarını üzebilir!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi için ortaya çıkan dedikodular, telefonu bekleyenleri üzebilir.

Akıllı telefon üreticileri 2017 yılı için yeni amiral gemilerini bir bir tanıtıyor. Henüz yeni amiral gemisini tanıtmayan bir büyük firma da Xiaomi tabii ki. Yakın zamanda Xiaomi Mi 6 modelini duyuracak şirketle ilgili bazı önemli dedikodular dolaşıyor.

Mi 6 işlemcisi Snapdragon 821 olabilir

Bugüne kadar Xiaomi Mi 6 modelinde Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 835 kullanılması bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre telefon, LG G6 ile aynı kaderi paylaşacak. Snapdragon 835 işlemcisini yetiştirmekte zorlanan Qualcomm nedeniyle, Xiaomi Mi 6’nın geçtiğimiz yılın amiral gemisi Snapdragon 821 ile geleceği söyleniyor.

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Hatırlarsanız LG G6 modelinde de, benzer bir nedenden ötürü aynı işlemcinin kullanıldığını görmüştük. Büyük ihtimalle satışa çıkacak ilk Xiaomi Mi 6 modeli Snapdragon 821 ile gelecekken, yılın ikinci çeyreğine geçtiğimizde Snapdragon 835 kullanan bir başka Mi 6 varyasyonu daha göreceğiz. Yine de tüm bu bilgilerin henüz bir söylentiden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Bu söylentinin ne kadar gerçek olduğunu, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Mi 6 tanıtımında göreceğiz.