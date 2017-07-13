Yarış tutkunları için yeni moda: Formula E

Formula 1’in küçük kardeşi Formula E’ye en ünlü markalar akın ediyor ve kendilerini burada da ispatlamaya çalışıyorlar.

Elektrikli otomobiller gittikçe daha fazla konululurken, işin spor kısmı da atlanmıyor tabi. Dünyaca popüler Formula 1'in elektrikli kardeşi Formula E de, en büyük otomotiv firmalarının boy gösterdiği bir meydan haline geldi. Jaguar, Mahindra, Renault ve Citroen gibi devlerin kapıştığı yarışlarda, ismini yeni yeni duyuran Faraday Future, NextEV ve Venturi gibi elektrikli otomobil firmaları da yer alıyor. Formula E 2018 sezonunun en büyük bombası ise, Alman devi BMW'nin katılması oldu.

Beşinci Formula E sezonuna Spark'dan fütüristik yarış arabası

Formula E'nin 5'inci sezonu 2018'in ortasında başlayacak ve 2019'un ortasına kadar devam edecek. Tamamen elektrikli yarış arabalarının yer aldığı yarışlar, çeşitli spor kanalları sayesinde tüm dünyaya yayınlanıyor. BMW'nin katılması haberinin hemen öncesinde bir diğer Alman devi Audi de yarışlara girdiğini ifade etmişti. Bu iki takım da daha önce başka Formula E takımlarına teknik destek veriyorlardı. Ama artık kendi markaları ile yarışacaklar. Ayrıca BMW yarışlara güvenlik arabası (bir i8) ve acil yardım aracı da (bu da bir i3) sağlıyor. Formula E'ye girmesi beklenen ünlü diğer markalar ise Mercedes-Benz ve Porsche.

Formula E'nin 5'inci sezonunda araçlarda bazı teknik değişiklikler yapılacağı açıklandı. Bunların arasında tüm bir yarış boyunca yetmesi planlanan daha büyük bataryalar ve özelleştirilmiş yürüyen aksamlar var. Katılan takımların hepsi ortaklaşa önceden tasarlanmış özel bir şasi ve teknik altyapı kullanıyor ama pilotların yetenekleri bu yarışta markaların zaferini belirleyen faktör oluyor.