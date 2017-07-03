Yazın bile snowboard yapmanızı sağlayan dev airbag

İstediğiniz her yere kurulabilen bu airbag, snowboard sporcularına yılın her zamanında egzersiz imkanı tanıyor...

2018 Kış Olimpiyatları bu kadar yaklaşmışken, dünyanın her yerinden sporcular farklı dallarda hazırlıklarını yoğunlaştırmış durumdalar. Peki ya bir snowboard sporcusuysanız ve yaşadığınız yerde çok kar yoksa ne yapacaksınız? İşte ‘Progression Airbag' ismi verilen şişirebilir dev yapı size en sıkı hareketleri test etmek için gerekli ortamı sağlıyor.

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En basit anlatım ile bu airbag snowboard sporcularına devasa bir düşme alanı sağlıyor. Karın az ve akrobatik snowboard hareketlerini yapmanın zor olduğu yerlere kurulan airbag, sporculara zarar görmeden çeşitli atlayışları deneme fırsatı veriyor. Kurulumun yapılacağı yere göre özel tasarlanan ve üretilen airbag, şişirilmiş yapısı sayesinde üzerine yüksek hızla düşseniz bile kaza yapmayacağınız şekilde tasarlanmış.

Kalifoniya'daki Mammoth Dağı'na kurulan son örnek 60 metre uzunluğunda ve yaklaşık 24 metre genişliğinde. Toplam ağırlığı 6 tona varıyor ama modüler yapısı sayesinde kolayca sökülüp takılabilir şekilde inşa ediliyor. Airbag'i test eden X-Games şampiyonu ve ABD snowboard milli takım üyesi Hailey Langland, istediği zaman istediği kadar hareket denemesini sağladığı için ürünü çok beğendiğini söylemiş.