Sipariş verecek olanlar şaşkın! Yemeksepeti çöktü mü, Yemeksepeti’ne neden girilmiyor?

Türkiye'nin en büyük yemek sipariş platformu olan Yemeksepeti'ne son birkaç saattir erişimde sıkıntı yaşanıyor. Özellikle öğlen yemeği saatinin gelmesi sebebiyle Yemeksepeti'ne girmeye çalışan vatandaşlar bu siteye erişilemiyor mesajıyla karşılaşıyor. Yemeksepeti'ne neden erişilemediği şimdilik bilinmiyor ancak sosyal medyada birçok kişi Yemeksepeti'ne yaşanan erişim sorunu hakkında paylaşımlarda bulunuyor...

“Yemeksepeti’ne ne oldu?” öğlen saatlerinde yemek siparişi verecek olan birçok kişi Yemeksepeti’ne girmeye çalıştığında siteye ulaşamadığını gördü. Kısa süreliğine erişilebilir olan ancak tekrar tekrar bağlantı hataları yaşatan Yemeksepeti’nin mobil uygulamaları da aynı şekilde kullanılamaz durumda.

YEMEKSEPETİ ALAN ADI SÜRESİ Mİ DOLDU?

Alan adıyla ilgili bir sıkıntının olabileceği sorusunu akla getiren bir sayfayla karşılaşılması sebebiyle akıllara alan adının güncellenmediği gelse de, kontrol edildiğinde Yemeksepeti’nin alan adının 2012’e kadar uzatıldığı görünüyor. Yemeksepeti’nde yaşanan sorunun sebebi henüz bilinmiyor…

SOSYAL MEDYA’DA YEMEKSEPETİ GÜNDEMİ

Bize bir domain + 2 ayran @yemeksepeti pic.twitter.com/nDTZW49ffE — Yakup Çilesiz (@ykpclsz) 30 Kasım 2017

Yeni tasarım çok hoş olmuş @yemeksepeti pic.twitter.com/CspS7JTPrH — Ugur Umutluoglu (@umutluoglu) 30 Kasım 2017

kurumsal hayat şu anda aç kaldı. bu nasıl bir iş @yemeksepeti pic.twitter.com/bvags828DW — Erkmen (@nemkre) 30 Kasım 2017

YEMEKSEPETİ 2 YIL ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

İki yıl önce uluslararası online yemek dağıtım ağı Delivery Hero, internet yemek dağıtım şirketi Yemeksepeti’ni 589 milyon dolara satın almıştı. Dünyada 29 ülkede 1.500 çalışanı ile 100 bin dolayında restoran ile çalışan Delivey Hero’nun yüzde 39 hissesi ise daha önce Türkiye’de çeşitli girişimlerde bulunan ama ülkeden çıkma kararı alan Alman iş geliştirme şirketi Rocket Internet’in elinde bulunuyor.