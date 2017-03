Robotlar ne kadar ileri gidebilir? Her gün bu soruyu kendimize soruyoruz. Bu videoda cevabı az çok alabilirsiniz...

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle artık insanların her yaptığını makineler ya da robotlar da yapabilir gibi görünüyor. Günümüzde her alanda kullanılan ve her geçen gün biraz daha gelişen teknoloji giderek hayatımızı etkisi altına alıyor.

Robotların müzik dahi yapabileceği aklımızın ucundan geçmezdi. Ama bu videoda öyle görünüyor ki robotlar müzik yeteneğini de artık bize canlı sergileyebilir. Ama bakalım dahi müzisyenlerin önüne geçip, onlardan daha popüler olacaklar mı?