Yeti’ye ait olduğu düşünülen DNA numuneleri incelendi

Himalayalar ve Tibet'te yaşadığı iddia edilen Yeti'yi (Kocaayak) arayan bilim insanlarının araştırmaları devam ediyor. Buldukları saç ve diş örneklerinden oluşan dokuz DNA numunesini inceleyen bilim insanları, yaptıkları bu araştırmanın sonucunu açıkladı.

Bilim insanları, Himalayalar ve Tibet´te yaşadığı iddia edilen, yetiye ait olduğu düşünülen saç ve diş örneklerinden oluşan dokuz DNA numunesi üzerinde çalışırken numunelerin bir kısmının ayılara bir kısmının ise köpeklere ait olduğu ortaya çıktı.

Ayı genomu uzmanı Buffalo Üniversitesinden Dr Charlotte Lindqvist, “Bu araştırma modern bilimin gizemleri ve henüz cevaplanmamış sorularla mücadelesini gösteriyor” dedi.

EVRİMLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER SAĞLADI

Yakın zamanda gerçekleştirilen başka bir araştırma, yeti benzeri canlılara ait olduğu iddia edilen DNA numuneleri üzerinde yapılan araştırmalar numunelerin çoğunun bilinen canlılara ait olduğunu ortaya çıkarmıştı. Araştırmacılar tanımlanmayan numunelerin ise henüz keşfedilmemiş bir ayı cinsine ya da kutup ve boz ayı kırması bir cinse ait olduğunu düşünüyorlar.

Araştırılan numuneler bir yetiye ait olmasa da bilim dünyasına ayıların evrim ağacı hakkında yeni bilgiler sağladı

DHA