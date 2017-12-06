YouTube kararını verdi! Artık o videolar!..

Dünyaca ünlü video arama motoru YouTube, uygunsuz videoları engellemek için 10 bin personel alacak.

Dünyaca ünlü video arama motoru YouTube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoların engellenmesi için mevcut kadrosuna 10 bin kişi ekleyecek.

“KÖTÜYE KULLANIYORLAR”

YouTube’un üst yöneticisi Susan Wojcicki, “bazı kötü aktörlerin, Google’ın sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını” açıkladı.

EN AZ 10 BİN KİŞİ GÖREVLENDİRİLECEK

Wojcicki, bu sorunla mücadelede gelecek yıla kadar en az 10 bin kişinin görevlendirileceğini belirterek, YouTube’un aynı zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren “sorunlu” yorumları ya da videoları işaretleyecek bir teknoloji kullanacağını söyledi.

YouTube, bu teknolojiyi halihazırda şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor.