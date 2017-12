YouTube Rewind nedir? İşte 2017’nin en popüler YouTube içeriklerinin klip hali

Bugün interneti kullanarak YouTube'a giren kullanıcılar bir dürprizle karşılaştı. YouTube Rewind! Peki YouTube Rewind nedir? İşte YouTube Rewind ile ilgili merak edilenler ve YouTube Rewind: The Shape of 2017 videosu

YouTube’un açılış sayfasında yer alan YouTube Rewind: The Shape of 2017 nedir? İşte konu hakkında merak edilenler…

Her gün milyonlarca kullanıcısını konuk eden YouTube, bugün içinde bulunduğumuz yılın trendlerini, en çok takip edilen YouTube’ırlarını ve en popüler müziklerini tek bir klip altında topladı ve yayınladı. Porto Riko kasırgasından stres çarkına yılın en çok izlenen video kliplerinden güneş tutulmasına kadar pek çok popüler içeriği konu alan bu videoda 2017 yılına damga vuran olaylar konu edildi.

YOUTUBE REWIND NEDİR?

YouTube Rewind, bitirmek üzere olduğumuz yılın en çok paylaşılan ve konuşulan müzik ve videolarını kısacası YouTube’da en popüler en çok izlenen içeriklerin derlenmiş ve klip haline getirilmiş hali olarak tanımlanabilir.

TÜRKİYE UNUTULMADI

Videoda Türkiye’nin en önemli YouTube’ırlarından Enes Batur, Merve Özkaynak, İdil Yazar, Meryem Can, Orkun Işıtmak ve tuz dökme hareketiye üne kavuşan Nusret’in tuz dökme hareketi de var. Despacito ve Shape Of You şarkılarının birleşiminden hazırlanan videonun müziğinin yanında, bu yıl dünya çapında yükselen Youtuber Lele Ponz ise videonun merkezinde. İşte 2017’nin genel olarak en çok ilgi gören içerik videoları

İşte YouTube Rewind: The Shape of 2017

YOUTUBE’DA EN ÇOK İZLENENLER VİDEO LİSTESİ

TÜRKİYE

En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017 Türkiye

Recep İvedik 5 – Fragman (Official – Hd)

Reynmen Ft. Lil Bege – #Biziz

Youtuberların Düşüşü ”Despacito” Parodi

Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin – Adeyyo)

Berkcan Güven – Youtube Benim İşim! (Dıss)

Söz | 1.Bölüm

Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali)

İngiliz Şarkıcı Anne Marie İle Cizreli Mehmet Ali’nin Düet

Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)

Arif V 216 | 145 Saniye

