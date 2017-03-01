YouTube TV resmi olarak duyuruldu!

Google, yeni ücretli servisi YouTube TV’yi resmen duyurdu. İşte YouTube TV özellikleri ve yayıncılar.

Google sonunda ciddi anlamda televizyon işine de al atmış durumda. Şirket, elindeki dev video platformu YouTube'un avantajlarını sonuna kadar kullanan YouTube TV servisi ile, kullanıcıların istediğini istediği zaman ve istediği şekilde izlemesini sağlayacak.

YouTube TV ile canlı televizyon hizmeti

YouTube'un canlı televziyon yayınlarına başlayacağı konusunda aylardır süren dedikodular en sonunda onaylanmış oldu. YouTube TV ile kullanıcılar önemli yayıncıların canlı ve kaydedilmiş içeriklerine erişim sağlayabilecekler.

YouTube'un oldukça zengin arşiviyle birleşecek olan bu içerikler platformun hizmet verdiği her ekranda izlenebilecek. YouTube TV için ayrı bir uygulama sunulacağının da altı çiziliyor. Akıllı telefon, tablet, TV uygulamaları sayesinde platforma ait içerikler kolayca görüntülenebilecek. Y Kuşağı’nın TV’yi de farklı içeriklere eriştikleri yerde izlemek istediğini belirten şirket, buna odaklı bir çalışma gerçekleştirmiş.

İlk olarak ABD'deki kullanıcılara İlhbahar ayları içerisinde hizmet vermeye başlayacak servis, aylık 35 dolar ödenmesi gereken bir abonelik gerektiriyor. Yani, platform bu fiyatla ülkemizden de abonelik alırsa ciddi anlamda pahalı. Bu arada servisin 6 kullanıcıya kadar erişime izin verdiğini de not olarak düşelim.