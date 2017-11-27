YouTube’da iğrenç hata! Site sapık videoları mı öneriyor? | Son dakika haberleri

YouTube'la ilgili yaşanan son dakika gelişmesi birçok kişi tarafından büyük tepki çekti. Herkesin hassas şekilde yaklaştığı pedofili konusunda YouTube'un yaptığı iğrenç hata tahammül sınırlarını zorladı...

YouTube’da yer alan arama çubuğu birçok videoya kolay ulaşmak için büyük önem taşıyor YouTube'un arama çubuğu sizin yazdıklarınızı otomatik olarak tamamlayarak yazdığınız anahtar sözcüklere yakın sonuçları listeliyor. Shiftdelete tarafından aktarılan habere göre, dün akşam saatlerinden beri YouTube pedofili hakkında kabullenilmesi zor bir açık kullanıcıları zor durumda bırakıyor.

PEDOFİLİ İÇERİK ÖNERİLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

Pazar günü kullanıcılar YouTube uygulaması ve masaüstü tarayıcısı üzerinde arama çubuğuna “How to have” yazdıklarında, iğrenç ötesi video tavsiyeleri almaya başladılar. Otomatik tamamlama net bir şekilde pedofili ve ensest içeren video başlıklarını sıraladı. Bu videoların nasıl olup YouTube üzerinde barınabildiği bir yana, arama bölümünde bunların görünmesi büyük bir krize neden oldu.

YOUTUBE’DAN AÇIKLAMA GELDİ

YouTube basın sözcüsü haberin ilk olarak yer aldığı BuzzFeed‘i arayarak iletişime geçti. Olayın algoritmanın kişi veya kişiler tarafından bozularak gerçekleştirildiği ve sorumluları bulmak adına geniş çaplı bir soruşturma açıldığını iletti.