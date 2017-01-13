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YouTube’da ücretli sürpriz!

Video paylaşım sitesi YouTube için sürpriz bir özellik duyruldu. Yeni ücretli özelliğin adı Süper Sohbet.
15:0013 Ocak 2017
Teknoloji
YouTube’da ücretli sürpriz!
Video paylaşım sitesi YouTube için sürpriz bir özellik duyruldu. Yeni ücretli özelliğin adı Süper Sohbet.

Hem kişisel hem de ticari amaçla fazlaca kullanılan YouTube’da, son yıllarda oldukça artan boyutlarda canlı yayın da kullanılıyor. YouTube üzerinden yapılan canlı yayınlar, yayıncı ve izleyiciyi etkileşime sokmak için büyük bir fırsat yaratıyor.

YORUMUM KAYBOLUYOR ŞİKAYETİ

YouTube’da canlı yayın sırasında fazlaca yorum alan videolar konusunda izleyicilerin bazı şikayetleri bulunmakta. Yayıncıya sesini duyurmak isteyen izleyiciler, gelen yorumların arasında kendi yorumlarının kaybolduunu belirtiyor. YouTube’un getirdiği yeni özellikle, belirlenen ücretler karşılığında yorumlar belirli süre yukarıda sabit olarak kalacak. YouTube Süper Sohbet yorum ücretleri ise şu şekilde;

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