Yüksek hızlı taşımacılık sistemi Hyperloop One’ın Nevada projesinden ilk görüntüler

Hyperloop taşıma sistemi hayata geçirildiğinde, araba ile 10 saatte gidilen mesafeyi 1 saate kadar indirebilecek.

Dünyanın en hızlı ulaşım sistemini yaratmayı hedefleyen Hyperloop One firması, Nevada Çölü'ne kurmakta olduğu ilk test hattının görüntülerini yayınladı. DevLoop adı verilen ilk test hattı şu anda 500 metre uzunluğa ulaşmış durumda. Hyperloop aracının içinde yol alacağı tünelin çapı 3,3 metre ve hattın toplamı 1,100 ton ağırlığında.

Elon Musk şimdi de şehirlerin altına tünel açmaya niyetlendi

Projenin inşasına ABD'nin Las Vegas şehrinin 50 kilometre dışında devam ediliyor. DevLoop test tüneli tamamlandığında çölde dev bir silindirik kapalı hat oluşturacak. Test tünelinde ilk gerçek kapsül ulaşım testinin, 2017 yılının ilk yarısı içinde gerçekleştirilmesi planlanmış. Aynı bölgede daha önce bir de insansız prototip Hyperloop aracı denemesi, henüz tüp sistemi kurulmadığı için 2016'nın Mayıs ayında tüpsüz şekilde yapılmıştı.

Hyperloop ulaşım sisteminin hızına örnek olarak, Avusturalya'nın iki büyük şehri olan Melbourne ve Sydney arasındaki mesafe verilmiş. 878 kilometre olan iki şehir arası otomobil ile 10 saat 45 dakikada, otobüs ile 10,5 saatte, uçak ile 4,5 saatte ve hızlı tren ile 3 saat 15 dakikada gidiliyor. Ama iki şehir arasında kurulacak bir Hyperloop tüpü içinde yolculuk yapacak kapsüller, bu mesafeyi sadece 55 dakikada geçebilecek.



Sistemi tasarlayan ve geliştiren Hyperloop One firması, ünlü iş adamı ve vizyoner girişimci Elon Musk tarafından kuruldu. Firmanın şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bir Hyperloop hattı kurmak için çalışmaları devam ediyor. Buradaki hat Dubai ve Abu Dhabi şehirlerini birbirine bağlayacak ve normalde saatler süren yolu sadece 12 dakikaya indirmesi planlanıyor. Firma sadece yolcu ulaşımı değil, yüksek hızlı kargo taşımacılığı ile de ilgilendiğini açıkladı.