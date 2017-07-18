Yürüyerek mevsimler arasında geçiş yapılabilecek!

Bu yaratıcı projede kubbenin bir tarafından ilkbahar mevsimine girip, diğer ucundan kış mevsiminden dışarı çıkabileceksiniz. Teknoloji ilerlerken artık insanlar mevsimleri de kontrol altında tutmaya başladı.

İtalyan mimar Carlo Ratti çok ilginç bir yapıya imza atmaya hazırlanıyor. Milan'ın kuzeybatısında inşa edilecek “The Garden of Four Seasons” (Dört Mevsim Bahçesi) isimli proje, 2 bin 500 metrekarelik bir alana kurulacak. Aynı ismi gibi dört bölmesinde dört mevsim birden yaşanacak ve özel ısıtma/soğutma sistemi sayesinde bu koşullar sene boyunca korunabilecek.

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Ziyaretçiler önce İlkbahar bölümünden içeri girecekler. Mevsimler boyunca ilerleyerek sırayla Yaz, Sonbahar ve Kış bölümesine devam edecekler. Kış bölmesinden de dışarı çıkacaklar. Bu kubbenin içindeki her mevsim bölmesi sensörlerle donatılacak ve bölmelerin ısı, nem, su seviyesi, bitkilerin durumu gibi bilgiler toplanacak. Toplanan bilgiler her bölmedeki ekranlarla ziyaretçilere anlık olarak sunulacak.

Kubbenin ihtiyacı olan tüm enerji, tepesindeki güneş panelleri tarafından sağlanacağı için projenin doğallık kaytsayısı da artırılmış olacak. İçindeki bölmelerin ısıları ayrı ayrı korunabilsin ve kontrol edilebilsin diye, kubbenin tamamının ‘ethylene tetrafluoroethylene' (ETFE) maddesi ile kaplanması öngörülmüş. Bu malzeme bir çeşit şeffaf plastik ve yalıtım için kullanılması planlanmış.

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