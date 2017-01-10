Zenfone 3 için Nougat müjdesi!

Asus Zenfon3 kullanıcılarına müjde! Asus Zenfon 3 için yeni Android güncellemesi Android 7.0 Nougat telefonlara gelmeye başladı.

ASUS Zenfone 3 sahiplerinin uzun bir süredir beklediği Android 7.0 güncellemesi sonunda gelmeye başladı. İlk olarak Filipinler’deki Asus Zenfone 3 kullanıcıları için yayımlananan Android 7.0 güncellemesi ilerleyen saatlerde diğer ülkeler için yayınlanacak.

Yayınlanan yeni güncelleme ile beraber Zenfone 3 kullanıcıları, aynı anda iki uygulamayı açabileceğiniz ”Multiwindow” özelliğine kavuşuyor.

Android 7.0 ile birçok yeni özellik Zenfone 3'e ekleniyor

Yeni Android sürümüyle geliştirilmiş pil tasarufu sağlayan ”Doze” özelliğiyle ise pil ömrümde önemli artışlar gözlemleyebilecekler.

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Android 7.0 güncellemesi Zenfone 3’ün ZE520KL ve ZE552KL modelleri için yayımlandı. Eğer sizde Zenfone 3 kullanıcısı iseniz, yeni yayımlanan güncelleme ile birlikte Andorid 7.0 Nougat sürümüne telefonunuzu yükseltebilirsiniz.

Android 7.0 güncellemesi ile beraber gelen yenilikler ise şu şekilde:

– Çoklu pencere / aynı ekranda iki uygulama çalıştırma

– Yenilenen bildirim merkezi

– Yeni bildirimleri kolay yönetebilme ve bildirim merkezinden cevap verme

– Yeni bildirim merkezi artık iki sekmeli yapıda. İstediğiniz ikonu ekleyerek, daha fazla özelliğe hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz.

– Yenilenen ayarlar menüsü ile daha fazla detayı görebiliyor ve daha az tıkla işlem yapabiliyoruz.

– Bildirimlerin ayarları zenginleştirildi. Artık her bildirimin gözükmesini engelleyebileceğiz.

– Bildirimdeki ikonlara uzun basarak, ayarların ilgili menüsüne gidebilme özelliği eklendi

– Batarya grafiği yenileniyor

– Gece modu