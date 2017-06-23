Annenin Karnı Anormal Şekilde Büyüyordu Doğum Sonrasında Gerçek Ortaya Çıktı

29 yaşındaki üç çocuk annesi Chrissy Corbitt, dördünce çocuğuna hamileydi. Daha önce üç kez doğum yaptığından hamilelik ve doğum sürecine aşinaydı. Bilmediği şey ise karnının büyümesinin durmayacağıydı. Kızı dünyaya geldiğinde ise annesi şok oldu.

Chrissy'in kızı Carleigh Brooke Corbitt dünyaya 5.8 kilo ağırlığında geldi.

Anne, Inside Edition'a “Gözlerime inanamadım. Sanki iki yaşında bir çocuğa doğum yapmış gibiydim” dedi.

Carleigh, planlanan doğumundan bir hafta önce sezaryan ile dünyaya getirildi. Hemşire bebeğin kilosunu ölçtüğünde gözlerine inanamadı. Hastanedeki en kilolu bebekti.

Doğum sonrası annenin de bebeğin de durumu gayet iyiydi. Ancak tek sorun Carleigh'e aldıkları kıyafetlerin hiçbirinin uymayacak olmasıydı.

Carleigh'in vücudu 9 aylık bir bebeğinkine eşitti.



Chrissy, “Çok mutlu bir bebek. Sürekli gülümsüyor. Onsuz bir an bile geçirmek istemiyorum” dedi.

Annenin de bebeğinin de doğumdan sonra sağlığına kavuştuğunu görmek güzel. Böyle kilolu bir bebeğin dünyaya gelişi hem bebek hem de anne için riskli olabiliyor.