Çocuklarla baş etmek için hayat kurtaracak ipuçları

Çocuklu ailelerin en büyük problemlerinden biri, ebeveyn olarak kendilerine yeterince zaman ayıramamasıdır. Peki çocuklarınızı keyifli bir şekilde oyalamaya ve biraz rahat nefes almaya ne dersiniz?

Çocuklu ailelerin en büyük problemlerinden biri, ebeveyn olarak kendilerine yeterince zaman ayıramamasıdır. Peki çocuklarınızı keyifli bir şekilde oyalamaya ve biraz rahat nefes almaya ne dersiniz?

Çocuklu aileler bilir, ne kadar tatlı ve eğlenceli de olsalar, çocuklar aynı zamanda büyüyene kadar büyük bir derttir. Özellikle ebeveynlerin ikisi de çalışıyorsa, yorgun bir iş gününün ardından çocuğunuza zaman ayırmak için hayata biraz çalım atmanız gerekebilir.

Çocuklu hayata gol atmanızı sağlayacak 10 yöntem:

1- Canavarlara savaş açın

Canavarlar çocukların yatak odalarına kadar girdi. Her gece sizleri korktukları gerekçesiyle rahatsız ediyorlar ve siz de onların masum korkularını görünce dayanamıyorsunuz. İşte hem onlara hem de size yardım edecek bir şey. Onlara canavar kovucu spreyi verin.



2- Sağını solunu bilsin





Çocuklar ayakkabılarını kendileri giymeye başladığında ortaya birçok komik görüntü çıkabilir. Bağcıkları bağlama noktasına bile gelmeden, hangisi sağ hangisi sol ayakkabı öğrenmeleri bile zaman alabilir. Bu işi eğlenceli hale getirin ve ayakkabılarına “sticker” koyun.

3- En iyi oyuncular

Yeni nesil ebeveynler konsol oyunları oynamayı çok seviyor. Ama evde bir çocuk varsa, o maç asla bitmez veya son görevin ipucunu hiçbir zaman bulamazsınız. Bunun önüne geçmek için çok akıllıca bir o kadar da muzip bir yöntem var. Onlara bağlı olmayan kolları verin. Bütün gün oynayacaklardır.

4- Rahatına düşkün olsunlar





Çocukken her şey büyüktür, tıpkı onların hayalgüçleri gibi. Ufacık bir minder, kocaman bir gemi olur bazen. İşte onları eğlendirmek ve hayalgüçlerinde büyük yolculuğa çıkarmak için ihtiyacınız olan bir masa ve çarşaf. Güzelce düğüm attıktan sonra karşınıza böyle bir görüntü çıkacak.

5- Lezzetli ve temiz

Dondurma herkesin olduğu gibi çocukların da vazgeçilmez tatlısıdır. Ama büyükler kadar dikkat etmedikleri için, havanın ısısına dayanamayan dondurma kendini salar ve etrafı kirletmeye başlar. Bunu engellemek için ise aldığınız kahvenin kabını altına koyun ve çocuğunuzun dondurma yiyişini izleyin.

6- Sanatlarını icra etsinler

Çocuklar birçok farklı ilgi alanına sahiptir ve bazılarının içinde belki de geleceğin Picasso’su, Van Gogh’u vardır. İşte bu minik Picasso’lar işlerini daha temiz yapabilsin diye, onlara boya vermek yerine su verin. Kanvası da tahtadan bir zemin olduğunda sanatını en iyi şekilde ortaya çıkaracaktır.

7- Sağlık önemli

Arada bir de olsa çocuklarınızın dakikalar içinde bitirdiği şeker ve çikolataları kendinize saklamak istersiniz. Hem onların sağlığını korumak hem de kendi keyfinize hizmet etmek için, tatlılarınızı onların hiç bakmayacağı bir yere saklayın. Evet, onları sağlıklı yiyeceklerin paketlerinin içinde gizleyin.

8- Nerede çokluk orada eğlence

Ebeveynler bir çocuğun bile ne kadar zor olduğunu bilirler. Peki daha fazla çocuğu olanlar ne yapsın? Özellikle hepsi arabanın arka koltuğunda otururken bir anda kavga etmeye başlarsa, işler iyice sarpa sarar. Bundan kurtulmanın en iyi yolu ise, koltuklarının arasına sert kartonlar koyun. Birbirlerini görmeyecekler bile.

9- Çizmeye devam

Minik sanatçılardan bahsetmiştik, yine onlar için farklı bir çözümle karşınızdayız. Eğer elinizde suyla çizim yapabileceği bir ortam yoksa, onlara hiç bitmeyen bir kanvas yapabilirsiniz. Kasap kağıdını alın bir çerçevenin arkasına yerleştirin ve bittikçe onu çekerek çocuğunuzun yeni portrelerini izleyin.