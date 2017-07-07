Kalp kapağına ameliyatsız tedavi

Prof. Dr. Vedat Aytekin kalp kapaklarının bozulmasının en önemli üç nedeni olduğunu belirterek, ‘Bunlar küçük yaşta geçirilmiş kalp romatizması, doğuştan olan bozukluklar ve ileri yaş nedeniyle yıpranma ya da eskimedir’ dedi.

Prof. Dr. Vedat Aytekin kalp kapaklarının bozulmasının en önemli üç nedeni olduğunu belirterek, ‘Bunlar küçük yaşta geçirilmiş kalp romatizması, doğuştan olan bozukluklar ve ileri yaş nedeniyle yıpranma ya da eskimedir' dedi ve tedavi yollarını şöyle anlattı:

Kardiyolojide devrim niteliğinde değerlendirilebilecek TAVİ yöntemiyle, ameliyat şansı olmayan ya da yüksek riskli hastaların aort kapağının içine ameliyatsız kateter yardımıyla yeni kapak konuluyor. Bu yöntemle, göğüs açılmadan kapak değişimi sağlanıyor…

Göğüs ağrısı ve göğüste sıkışma hissine dikkat!

Her organda olduğu gibi kalp kapaklarında da yaşlanma süreci vardır. İnsanlar yaşlandıkça kalp kapaklarında da yıpranma, eskime ve kireçlenme daha belirgin olmaktadır. Bu durum kapakların ileri derecede daralması veya geriye kan kaçırmasına neden olmaktadır. Göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi, fenalık hissi, çabuk yorulma ve yorucu iş sonrası bayılma, dengesizlik, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı yakınmaları uyarıcı olmalıdır.

TAVİ nedir?

‘TAVİ' ya da ‘TAVR' kateter yolu ile yani kapalı yöntemle aort kapak yerleştirilmesi ifadesinin kısaltmasıdır. Çoğunlukla kasık bölgesinden ve bazen kol veya göğüs damarından giriş yapılır. Kateter sistemi içinde sıkıştırılmış kalp kapağı eskimiş, yıpranmış, kireçlenmiş eski kapağın içine yerleştirilir. Bu kapaklar dokudan yapılmıştır. İleri yaşta açık kalp ameliyatı ile de aynı tip doku kapak yerleştirilmektedir. Doku kapakların önemli bir avantajı da kan sulandırıcı ilaçların daha sınırlı bir süre için kullanılmasıdır.

Hastalar tedavi sonrasında nelere dikkat etmeli?

Kalp kapağının değiştirilmesi her şeyin yenilendiği anlamına gelmez. Sonrasında da dikkatli bir izleme gerektirir. Bu nedenle hastanın kendi takipleri konusunda dikkatli olması gerekir; Kalp kapağının değiştirilmesi her şeyin yenilendiği anlamına gelmez. Sonrasında da dikkatli bir izleme gerektirir. Bu nedenle hastanın kendi takipleri konusunda dikkatli olması gerekir;

1. Düzenli doktor kontrollerini aksatmadan sürdürmelidir.

2. Tuz kullanımını azaltmalıdır.

3. Tansiyon, kolesterol, şeker değerlerini düzenli kontrol etmelidir.

4. Kalp ritminde düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı hissederse doktoruna danışmalıdır.

5. Hastalar asla hareketsiz kalmamalı, düzenli yürüyüş yapmalıdır.