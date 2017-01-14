Etiler’de bir istikrar abidesi

Orta Avrupa'daki birçok lokantanın ya da dükkanın üzerinde 1700'lü, 1800'lü tarihler yazar. Ülkemizde ise yirmi yıl yaşayan lokantalar bile adeta istikrar abidesidir. İşte bu mekanlardan biri de Etiler Akmerkez'in girişindeki ‘Papermoon'.

İtalyan mutfağı meraklılarına

Adını eski bir Amerikan filminden alan lokanta 1986 yılında Milano'da, 1989 yılında ise New York'ta açılmış. 1996 yılında ise Dinçkök Ailesi, çok beğendikleri bu lokantayı Türkiye'ye getirmiş. 20 yıldan fazla zamandır lokantanın gördüğü rağbet hiç azalmamış. Geçen gün burada yemek yedik.

Gecenin sürprizi…

Kaya Özgül'ün İtalyan şef Giuseppe Pressani ile beraber belirlediği mönüyü tatmaya tereyağlı kuşkonmaz, burrata peyniri ve taze enginarla başladık. Bence gece boyu gelen en güzel tabaktı. Sonra tattığımız parmesanlı risotto, siyah tartufo mantarı, ravioli tabağı her İtalyan lokantasında bulabileceğiniz gibiydi. Ana yemek için iki seçenekten biri fırında sebze ve kırmızı şarapla pişmiş dana yanak, diğeri de sote dana kontrfileydi. Ben kontrfile seçtim ama eşimin seçtiği dana yanağı çok daha güzeldi. O gece rastladığımız ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile sohbet de gecenin sürprizi oldu.