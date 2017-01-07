Kuru fasulyenin mütevazı muhteşemliği

Dostum Sinan Serhatkulu, ameliyat ettiğim yakınları vasıtasıyla bana geldiğinde acı çekiyordu. Tedavi sürecinde hekim-hasta ilişkimiz dostluğa dönüştü. Hele yemek zevkimizin de uyuştuğunu fark edince birlikte yemeğe gitmek farz oldu. Sinan Bey, yıllarca Kemal Türkler İlköğretim Okulları'nda başarıyla müdürlük yapmış tecrübeli bir eğitimci. Şu sıralar emekliliğinin tadını çıkartıyor ama yakında eğitim dünyasına dönerse şaşırmamak gerek.

İsimsiz bina

Kendisi bana Anadolu yakasında bir kuru fasulyeci öneriyor; maalesef ismi yok.

Koşuyolu'nda olduğu için Koşuyolu Kuru Fasulyecisi diye adlandırılıyor. Sahibi Hasan Usta, 1962'den beri sadece kuru fasulye pişiriyor. Mekan, E-5 kenarındaki Koşuyolu Shell benzin istasyonunun arka bahçesinde. Bulmak pek kolay değil. Sıradan, üstünde isim yazmayan bir bina.

Çocukluk yıllarıma döndüm…

Birer porsiyon kuru fasulye, yanında bir tabak pilav üstü kuru ve özlediğim bir tat, ayva kompostosu söyledik. Kuru fasulye, pilav, komposto üçlüsü çocukluğumdan hatırladığım, muhteşem bir tat.

O zamanlarda kilo derdimiz yoktu, daha doğrusu vardı ama çocuk olduğumuz için kafaya takmazdık. Şimdi maalesef bu lezzetleri çok ender yer olduk… Hasan Usta Bilecikliymiş, 19 yaşında İstanbul'a gelmiş, 55 yıldır kuru fasulye pişirip satıyor. Reklamı sevmiyor, bu nedenle mekanına isim bile vermemiş. Yolunuz Koşuyolu'na düşerse mutlaka uğrayın ve geçmişe hoş bir yolculuk yapın.