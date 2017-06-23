Açlığı yatıştıran masum atıştırmalıklar

Geçenlerde bir danışanım hocam birde akşam atıştırmalıkları hakkında bir şeyler yazsanıza dedi ve bu haftaki yazıma ilham kaynağı oldu. Hepimizin olur olmaz saatlerde midesinin çanları çaldığı olur. Gelin sizi sağlıklı ve kilo aldırmayacak birkaç atıştırmalık ile tanıştırayım. Kimi hızlı, kimi biraz hazırlık istese de mutlaka birinden birini denemek isteyeceksiniz.

Sebzeyi hep böyle yemek isteyebilirsiniz

Fırını önceden 230 derecede ısıtın. Evde olan sebzelerden örneğin havuç, tatlı patates, kabak ve patlıcanı ayıklayıp ince ince dilimleyin. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye 1 yemek kaşığı zeytinyağ ve 1 yemek kaşığı suyla sebzeleri harmanlayın. Kekik, pulbiber, çörekotu gibi sevdiğiniz baharatları da üzerine serpiştirin. 20 dakika fırında kızarması yeterli olacaktır. Bu sayede faydalı yağ asitleri, antioksidan bileşikler ve lif dolu besinler ile açlığınızı en masum yoldan geçirebilirsiniz.



Kuruyemişler çikolata isteğini bastırmaya yetmiyorsa denemelisiniz

Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Orta boy bir kap içerisinde çeyrek kase bal, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuzu ekleyerek iyice karıştırın. 1 kase parçalanmış çiğ kuru yemiş tercihen badem, fındık, kaju, yarım kase ayıklanmış kabak çekirdeği ve yarım kase kuru yaban mersini ekleyip karışmasını sağlayın. İki kaşık yardımıyla karışımı yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak paylaştırın. Yanında tarçınlı ya da kahveli sıcak süt ile tüketebilirsiniz. Koruyucu ve suni şeker içermeyen bu tarif ile çikolata arzunuzu frenleyebilirsiniz. Üstelik kuruyemişlerin beyin, kalp, cilt gibi çok yönlü sağlığı koruyucu etkisinin yanında kilo vermeye yardımcı etkisinden de faydalanmış olursunuz.

Daha mı basit olmalı

Öyleyse 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile parlattığınız tencerede ya da makinede patlamış mısırın şaşırtıcı derecede doyurucu etkisini kullanın. %20 oranında protein içeren mısır başlıca cilt ve kemik dokusu sağlığı, dolaşım ve sinir sistemini destekleyici ve anemiye karşı da koruyucu etkilidir.

Doyurucu smoothie

1 muz, 1 tatlı kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 10 adet yer fıstığı, 1 su bardağı badem sütünü blender ya da mutfak robotundan geçirin ve buz ekleyerek tüketin. Muz sinir sistemi sağlığı için önemli olan B6 vitamini kaynağıdır. Özellikle yeşil olanları dirençli nişasta içerir ve bağırsakları hareketlendirerek emilmeden vücuttan atılır. Yapısındaki pektin veya dirençli nişasta kan şekerini dengeler ve tokluk hissi oluşturarak gereksiz yemenin önüne geçebilir. Muz, kalp sağlığı için önemli olan potasyum ve magnezyum minerallerinden de zengindir.

Sebzeli mikslerle doygun ve zinde

1 avuç dolusu ıspanak, 1 ekşi elma, yarım limon, 2 dilim ananas, 1 parça taze zencefil 1 su bardağı buzlu su ile enerjinizin yükseldiğini hissedin. Ispanaktan gelen magnezyum ve demir ile enerji metabolizmanızı daha iyi çalıştırın. Elmanın pektinli yapısı atıştırma isteğini küçültür. Ananas ve zencefil birlikteliği ise vücudun ödem atmasını kolaylaştırır.

Süper besin yumurta

5-10 dakikanızı alan hazırlığıyla sizi yormayan yumurta tek başına bir canlının oluşmasını sağlayacak kadar güçlü bir besindir. Çoğu çalışma günde 3 yumurtaya kadar güvenilir bir şekilde tüketilebildiğini gösterir. Kilo verme ve kontrolünün vazgeçilmezi yumurta tüketimi, gün içinde oluşabilecek atıştırma hissini azaltır ve daha az kalori tüketimini sağlar. Yaşlılığın bir getirisi de gözün görme kapasitesinin azalmasıdır. Yumurta kolin ve zeaksantin retinanın korunmasını sağlar. 1 köfte kadar etin yerine de geçen yumurta eğer doğalsa, kan yağlarının düzelmesini sağlayan omega 3 yağ asidi de içerir. Bol sebzeli bir omlet ya da haşlanmış yumurtanın yanında tüketeceğiniz çiğ mevsim sebzeleri en iyi çözümünüz olabilir.