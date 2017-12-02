Daha çok sebze meyve tüketmek için ne yapmalı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde sebze meyve tüketimi kişi başına 280 kilogramdır. 2015-2020 Amerika beslenme rehberi önerilerine göreyse sadece 10 Amerika'ndan biri önerilen sebze meyve tüketimini karşılamaktadır. Global düzeyde ülkemiz de sebze-meyve taze ve ucuzdur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türkiye'ye özgü beslenme rehberinde en az 5 porsiyon sebze meyve tüketimi önerilir. Bunun 3 porsiyonun sebze ve 2 porsiyonun meyve olması genel sağlık için daha olumludur.

Sebze ve meyveler değişik aromaları ve lezzetiyle adeta doğanın bize armağanlarıdır. Peki sayısız faydasına rağmen yeteri kadar sebze, meyve tüketiyor muyuz? Çok sayıda bilimsel çalışma sebze meyve tüketiminin yetersiz olduğu yönündedir. Birçok ciddi hastalığa yakalanma riskini düşüren sebze meyve tüketimini arttırmak için size yol gösterebilecek önerilerime göz atın.

ÇİĞ TÜKETİM

Yurtdışında gitgide yaygınlaşan raw food diye adlandırılan çiğ sebze meyve tüketimi ön plana alınabilir. Kısa bir hazırlıkla sağlıklı besini yanınızda taşıyabilir. Paketli bir ürüne öncelik vermek ya da ayaküstü fast food tarzı bol yağlı, düşük lifli ve yüksek kalorili seçeneklerden uzak kalabilirsiniz.

TOPLU HAZIRLIK

Sebze ve meyve tüketimi çoğu zaman hızlı günlük yaşantınız da tüketmesi zor olabilir. Ancak duruma hazırlıklı olursanız olay sandığınızdan da kolaydır. Örneğin satın aldığınız sebze ve meyveleri dolaba yerleştirirken ulaşılması kolay rafları seçebilir ya da kullanacağınız porsiyonlarda paketleyerek tüketimini kolaylaştırabilirsiniz.

BASİT TARİFLER

Sebzeler çabucak pişen besinlerdir. Gözümüzde büyüyen yıkaması, doğraması, tazeliğini korumuş sebzeye ulaşabilmek ve zamanında tüketmektir. Zorlu tariflerin içinde kaybolmadan ılımlı miktarda yağ ve çeşitli baharatlar ile otları lezzetli ve doyurucu hale getirebilirsiniz. Sebzeleri fırında, tost makinasında ya da sote şeklinde tüketmeyi de deneyin. Formda ve sağlıklı olmak için adeta sebzelere muhtacız, onları seveceğiniz bir formu mutlaka vardır.

AKILLI KAPLARI DENEYİN

Yenilikler hep de tahılların saflaştırılması ve besin değerinin azaltılması gibi olumsuz yönde gelişmiyor. Artık hava geçirmez ve akıtmaz kaplar sağlıklı besinlerin ulaşılabilirliğini de arttırıyor. Zamanın çoğunu ev dışında geçirince dışardaki et ağırlıklı seçeneklere maruz kalınıyor sonuç olaraksa zaten hareketsiz olan yaşantınızda kilo artışı kaçınılmaz bir hal alıyor. Akşamları 5 dakika daha az ayaklarınızı uzatıp, yarınki yemeğinizi akıllı kaplara koyabilirsiniz.

DONDURULMUŞ YA DA KONSERVE

Özellikle kışa hazırlık anlamında yüzyıllardır yapılan besinlerin ömrünü uzatma tekniği ile de 10 dakikada dondurucudan ya da mutfak dolabından çıkardığınız konserveler ile de öğününüzü hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Sonuç olarak farkındalığın artması önemlidir. Çalışmaların çoğu sosyoekonomik düzeyin yükseldikçe sebze meyve tüketiminin de arttığı yönündedir.