Ofis çalışanları için beslenme tüyoları

Ofis ortamında çalışırken sağlıklı kiloda olmak ve kalmak zordur. Çünkü işlere yetişme kaygısının yarattığı stres nedeniyle sağlıklı beslenmeden uzaklaşabilirsiniz. Yanlış beslenmeyle birlikte kilo artışı ve yağlanma da kaçınılmaz bir hal alır. Bu soruna dur demek için uygulaması kolay ve günü kurtaran önerilerime bir göz atın…

Paketi akşamdan hazırlayın

Sağlıklı ve ortamına uygun besinleri bir gece önceden hazırlamak sonraki günün sorunsuz geçmesini sağlayabilir. Gece beş dakikanızı ayırıp yulaf ezmesi ya da chia tohumunu akşamdan süt ya da yoğurdun içinde bekletin ve sabah içine sevdiğiniz meyve ve kuruyemiş seçeneklerini de ekleyip sızdırmaz kabınızda yanınıza alın. Sabah sabah bu işle uğraşmak istemeyenler karışımı akşamdan oluşturup sabah sadece buzdolabından paketini de alabilir; fakat ikisi arasında bir lezzet farkı oluşabilir. Favoriler ise:

a) Yulaf, kakao, muz, badem, yoğurt, su

b) Chia tohumu, mevsim meyvesi ya da dondurulmuş taneli ya da kuru meyveler, süt (badem, laktozsuz, pastörize günlük gibi), tarçın

c) Yeşillikli sandviç

Dengeyi sağlamak için…

Yediklerinizi planlayarak tüketmek;

– Kilo almanızı önler.

– İş performansınızı artırır.

– Kan şekeri dengesini koruyarak iştah patlamalarını ve konsantrasyon eksikliğini önler.

– Kendinizi daha enerjik hisseder, günü daha verimli kılarsınız.

– Dengeli beslenmek uyku hali ve halsizliği üzerinizden atar.