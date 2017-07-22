Öğün yerine geçen içecekler

Yaz aylarında hafif beslenmek günün daha iyi geçmesini sağlayan unsurlar arasında yer alıyor. Fakat bu süreçte birçok kişi bir ana öğünü atlayabiliyor. Bu sorunu çözmek için iyi bir fikrim var… Pişmeye ihtiyacı olmayan ve hızla hazırlanıp kan şekerini dengede tutan, gerek kilo vermeyi gerekse yağ yakmayı artıracak içecek seçeneklerine bir göz atın; bu alternatifleri istediğiniz bir ana öğün yerine tüketebilirsiniz.

Dikkat!

Tarifini verdiğim karışımları homojen bir hal alana kadar blender ya da mutfak robotundan geçirin; içine ekstra şeker eklemeden tüketin.

Fresh yeşil / 150 kalori

Malzemeler

– 1 kase kuzu ıspanak

– 1 orta boy muz

– 1 elma ya da 2 ince dilim ananas

– Yarım su bardağı buz

– Yarım su bardağı su

Faydaları

İçeriğinde muz bulunan karışımlar, bağırsak sağlığını korur ve tokluk hissini artırır. Kolajen yapımını artıran ıspanak ise yaz aylarında yıpranan saç ve cildin kendini toparlamasını sağlar.

Tropikal enerji / 170 kalori

Malzemeler

– Yarım kase dilimlenmiş kavun ya da mango

– Yarım kase dilimlenmiş ananas

– 1 çorba kaşığı chia tohumu

– Yarım su bardağından az su

– Yarım su bardağı buz

Faydaları

Hacminin 10-12 katı su alan ve bu sırada şişen chia tohumları jelleşen yapısıyla uzun süre tokluk sağlar ve ALA formunda omega 3 kaynağıdır. Karışım, insülin salınımını dengeleyerek yağ yakımını kolaylaştırır. Sarı ve turuncu meyvelerde bulunan C vitamini ve flavanoidler sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir.

Fıstık ezmeli / 180 kalori

Malzemeler

– Yarım kase çilek ya da böğürtlen

– 1 çorba kaşığı fıstık ezmesi

– 1 su bardağı süt

– Yarım kase buz





Faydaları

Bu karışım, yüksek kalorili tatlı alternatiflerinden uzak kalmanızı, aynı zamanda küçük taneli meyvelerin zengin antioksidan etkisinden faydalanmanızı sağlar. Miktarı abartılmayan fıstık ezmesinden gelen faydalı yağ asitleri, kötü kolesterolün düşmesini sağlayıp kalp hastalıklarından korunmaya ve yine dolaylı yoldan tip 2 diyabet riskinin düşmesine yardımcı olur. Tadını artırmak için kullanacağınız ekstra bir çorba kaşığı fıstık ezmesi, artı 70 kalori getirir.

Morun büyüsü / 210 kalori

Malzemeler

– Yarım kase taze mürdüm eriği ya da yaban mersini

– Yarım muz

– Bir kase semizotu, ıspanak, maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler

– 5 taze badem

– 1 su bardağı süt

– Yarım kase buz

Faydaları

15 adedi 6 gram lif içeren badem, yüksek oranda E vitamini ve tekli doymamış yağ asidi bakımından zengindir. Antioksidan kapasitesinin çoğu kahverengi zarındadır. Badem gibi yüksek magnezyum içerikli besinler, günümüzün başlıca sağlık problemlerinden olan tip 2 diyabet ve metabolik sendromun önlenmesi için etkilidir.