Ölçülü tüketilen kırmızı etin az bilinen faydaları

Ramazan ayı çoğumuzun beslenme düzeninin fazlasıyla değişti günler olur. Et tüketimi hiç olmadığı kadar yükselirken, sebze meyve tüketimi de bir o kadar düşer. Faydalarına geçmeden önce gereğinden fazla miktarda ve sağlıksız pişirme yöntemleriyle tüketilen kırmızı etin neredeyse yarardan çok zarar verdiğini tavanızı yıkarken de anlıyor olmalısınız. Yüksek sıcaklıkta pişirilen ette oluşan Heterosiklik Aminler (HCA) ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Dünya Kanser Araştırma Fonunun (WCRF) çalışmasında da bahsettiği gibi kolon kanseri oluşumunun başlıca nedenidir. Ancak doğru seçimlerle bu riskin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

KIRMIZI ETİN YÜKSEK OMEGA 9, OMEGA 6 ve OMEGA 3 İÇERİĞİ

Sandığınızın aksine kırmızı et demek kolesterol demek değildir. Kırmızı etin %50 ‘si başka bir deyişle sığır ve kuzu kas içi yağ asitlerinin yarısı doymamış yağ asitlerinden oluşur.

Başlıca omega-9 sonrasında omega-6, omega-3 ve alfa linolenik doymamış yağ asitleri kaynağıdır. Ilımlı miktarda az yağlı tüketilen kırmızı et toplam kolesterol, TG (trigliserit) ve LDL (düşük dansiteli lipoprotein) değerlerinizi düşürür (Beauchesne-Rondeau et al., 2003). Kanın palatelet oranını arttırarak damar tıkanıklığına zemin hazırlamaz (Li et al., 1999).

NEDEN AZ YAĞLI KIRMIZI ET

Balıkta da bulunan faydalı yağ asitlerini kırmızı et de içerir. Kırmızı et içeriğindeki ALA, PUFA, EPA, DPA ve DHA elzem yağ asitleri sayesinde kalp sağlığınızı geliştirir ve korur (Mann et al., 2006; Siddiqui, Harvey, & Zaloga, 2008). Ancak etin bu içeriğe sahip olması için hayvanın otluyor olması gereklidir (Aurousseau, Bauchart, Calichon, Micol,& Priolo, 2004; Enser et al., 1998; French et al., 2000; Ponnampalam, Mann, & Sinclair, 2006). Yani yemle beslenen ne sığırdan kuzudan ne de balıktan bu yararları beklememek gerekir.

CLA (Konjuge linoleik asit) KAYNAĞI

CLA ‘nın asıl kaynağı geviş getiren (inek, koyun, keçi, deve) hayvanların eti ve sütüdür. Konjuge linoleik asitin (CLA) en etkin formu da kırmızı ette bulunur (Chardigny et al., 2008). Faydalı yağ asit içeriğinde olduğu gibi, otlayan hayvanlarda daha yüksek oranda konjuge linoleik asit (CLA) bulunur.

CLA (Konjuge linoleik asit) YARARLARI NELERDİR?

Bağışıklık sisteminin daha doğru çalışmasını düzenler (Tricon et al., 2005).

Şeker hastalığı (diyabet) riskini düşürür.

Obezite riskine karşı etkilidir.

Yüksek kan basıncı (Hipertansiyon) riskini düşür.

Kanserden korunmaya yardımcıdır.

Damar sağlığını geliştirir.

BAŞLICA PROTEİN KAYNAĞI

100g kırmızı et 20g protein içerir. Aynı enerjinin alındığı yüksek protein, düşük karbonhidrat içerikli diyet ile düşük protein, yüksek karbonhidratlı beslenmenin karşılaştırıldığı çalışmada proteinden daha çok enerji alan grupta daha yüksek kilo kaybı gözlenmiştir (Layman, Clifton, Gannon, Krauss, & Nuttall, 2008;Paddon-Jones, Westman, Mattes, Wolfe, & Astrup, 2008). Çalışmada ayrıca yüksek proteinli diyetin daha uzun süren tokluk hissi sağladığı ve kas doku kaybını engellediği vurgulanmıştır.

KAN BASINCINIZI (TANSİYONU) DENGELER

Protein tüketimini ılımlı miktarda kırmızı et ile arttıran bireylerin kan yağlarının dengesi bozulmadan kan basınçlarını düşürdükleri gözlenmiştir (Hodgson et al., 2006). Yani demek istediğim ılımlı miktarlar göreceli olduğundan bireyseldir ve takip sonucunda ortaya çıkar.

KIRMIZI ETİN AZ TÜKETİMİ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ NEDENİ

Demir eksikliği anemisi çocuklar ve genç kadınlar başta olmak üzere dünya çapında görülen en yaygın besin öğesi eksikliğidir (Gibson & Ashwell, 2002). Demir minerali vücudumuzda birçok hücresel işlevde kullanılır. Zaten demir minerali hücrelere oksijen taşıyan hemoglobinin yapıtaşıdır. Eksikliğinde halsizlik ve yorgunluk belirtileri kaçınılmazdır.

KIRMIZI ET KUVVETLİ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DEMEKTİR

Özetle kırmızı et kaliteli yüksek protein kaynağı olmasının yanında, vitamin B12, çinko, selenyum, B vitaminleri ve A vitaminini de yüksek oranda içerir. Zengin içeriği sayesinde vücudun kendini savunması için ihtiyacı olan hammaddeyi sağlar.