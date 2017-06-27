Ramazan sonrası kilo almamak için yapılması gerekenler ve hafif tatlı tarifleri

Ramazan ayını beslenme önerilerini dikkate alarak geçirenlerin çoğu bu ayı hafiflemiş ve yağ kitlesini azaltarak tamamlamıştır. Ramazan ayını ölçülü beslenerek tamamlayan kişilerin mükemmel bir detoks yaptığını da söylemeden geçemeyeceğim. Üstelik bu bireylerin kolesterol gibi kan yağları, kan şekeri hatta kan basınçları bile olumlu yönde gelişme göstermiş olabilir.

RAMAZAN SONRASI KİLO ALMAMAK İÇİN

Kesinlikle öğün sayınızı arttırın, büyük ana öğünleri küçültüp gün içine en az 2-3 ara öğün olacak şekilde paylaştırın.

Pide mevsimi son bulduğuna göre kan şekerinizi daha kontrollü yükselten kompleks karbonhidrat kaynağı besinlere geri dönün. Tam tahıllı ekmekler, karabuğday, bulgur, mercimek, nohut gibi seçeneklerden ilk akla gelenler. Bu seçenekleri gerek çorba gerekse ekmek yerine ikincil tabak olarak öğünlerinize ekleyin.

Kalsiyum kaynağı yağ yakmanızı kolaylaştıran yoğurt, süt ve az tuzlu peyniri başlıca ara öğün ya da kahvaltılarda kullanın.

Yağ yakmayı kolaylaştırmak için yeterli miktarda suya ihtiyaç vardır. Azalan öğün sayısı nedeniyle azalabilen su tüketimini takip edin. Kadınlar için en az 2,5, erkekler içinse 3 litre su tüketimi önemlidir.

Ramazan ayı boyunca ötelenen sebze meyve grubundan ağırlıklı bir beslenme planı kurun. Yumurtalı kahvaltılar, taze kuruyemiş ve meyvelerle arttırılan ara öğün sayısı ve sebze yemeklerinin yanına yoğurt ve salata eklenmeyi ihmal etmeyin.

Ziyaretleriniz de ikramlıkları ölçülü tüketmenizi, gittiğiniz her yerde çikolata (1 adeti minimum 25 kalori), baklava (1 dilimi minimum 120 kalori) gibi ikramlıklar yerine su, maden suyu yada şekersiz çay, kahve tercih etmeyi deneyin. Hatta misafirlerinize ilk kez tadacakları ve hafifliği ile tarifini almak isteyecekleri tatlılar sunup göz doldurun.

GÜL SULU MUHALLEBİ

3 su bardağı su

1 su bardağı süt veya su

Yarım su bardağı nişasta

Yarım su bardağı un

1 çay bardağı gül suyu

Muhallebi kıvamında pişirilecek. Yarısını döktüğünüz kabın ara katına dut, kiraz, çilek, şeftali istediğiniz meyveleri ekleyip. Kalan su muhallebisini tekrar üzerine dökün.

CHİA SUPANGLE (2 kişilik)

ALA formunda omega 3 içeren chia ile hazırlanan tatlılar hem tok tutucu hem meyveyle tatlandırılan tariflerden oluştuğu için oldukça sağlıklıdır. Protein ve kompleks karbonhidratlardan oluşan şekersiz bu tarif sizi şerbetli seçeneklerden uzak tutup içinizi ferahlatabilir.

Yarım kase ayıklanmış ve suda bekletilip yumuşatılmış hurma

Yarım kaseden az chia tohumu

2 yemek kaşığı yağı azaltılmış kakao

1 tatlı kaşığı toz vanilya

1 su bardağı badem sütü

Tüm malzemeleri mutfak robotu veya blendır yardımıyla karıştırıp akşamdan dolaba koyun ve dilediğiniz mevsim meyvesiyle süsleyip servis edin. Her servisi badem ve muz, çilek yada kirazı gibi meyveler ile tatlandırabilirsiniz.

YAĞSIZ UNSUZ ŞERBETLİ

1 Paket irmik (500g)

1,5 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya (isteyen vanilya çubuğu da kullanabilir)

1 paket kabartma tozu (isteyen karbonata da kullanabilir)

Limon kabuğu rendesi

ŞURUBU İÇİN

3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Bütün malzemeler karıştırılır, hafifçe tereyağladığınız tepsiye yayılır. Orta ısıda pişirilir. Soğuyunca dilimlenir. Sıcak şerbetle haşlanır.

Normal baklava tepsisine yaklaşık 12 su bardağı şeker girdiğini düşünürsek bu tarifi not edin derim. Tariflerin hepsi denenmiş ve pekiyi almıştır.

ŞEFİN SÜTLAÇI (2 kişilik)

1 kase haşlanmış karabuğday

1 kase küçük çilek

1,5 su bardağı badem, fındık ya da soya sütü

1 yemek kaşığı doğal fındık ezmesi

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı chia tohumu

Yarım kase ayıklanmış ve suda bekletilip yumuşatılmış hurma

Tüm malzemeleri kremsi yapıya gelene kadar mutfak robotu ya da blendır yardımıyla karıştırın. Akşamdan dolaba koyup doğal yaban mersini kurusu ile servis edin.