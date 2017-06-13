Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri

İrademizin sınandığı ramazan ayının anlamı; bize işaret edilen doğruları hatırlamak ve seçimlerimizi bu yolda şekillendirmektir. Sabretmek için daha güçlü hissederiz ve maneviyatımız yükselir.

Size önerim 1 ayda metabolizmanızın ve damak hafızanızın bu tatlara olan bağımlılığından kurtulması için fazlasıyla yeterli bir süredir. Ruhen olan arınmanıza bedenen olan arınmanızı da eklemeye gayret edin. Yaklaşık 16, 17 saat sürecek açlığa daha kolay direnebilmeniz yani baş ağrısı, halsizlik, dikkat dağınıklığı, mide ekşimesi ve uyku hali gibi yakınmalardan olabildiğince az etkilenmeniz için sahura kalkılmalıdır.

Neden Sahura Kalkmalıyız?

Sahura kalkmamak ya da sahurda sadece su içip yatmak yaklaşık 17 saat olan açlık süresinin 22-23 saate kadar çıkmasına ve vücudunuzun bu süreçten hırpalanmasına neden olur.

Değişikliğe uğramayan besin öğesi yani karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral, diyet lifi tüketiminiz günlük alınması gereken miktarlara ulaşır.

Sahur ile birlikte azalan öğün sayınız artar

Dengeli tüketimde kilo almanızın önüne geçer

Aç ve susuz kalma süreniz kısalır

Metabolizma hızınız yavaşlamaz

Kabızlık şikayeti azalır.

Gün içi direnciniz yükselir.

İftar da kontrolsüz yemek yemenizin önüne daha kolay geçmenizi sağlar.

SAHURLUK SEÇİMLER?

Koca gün aç kalacağım korkusuyla tüketim yapmamalısınız. Sahurda değişen beslenme ve uyku düzenine daha kolay adapte olabilmeniz için seçimleriniz;

Yumurta, peynir, ceviz ya da az tuzlu zeytin, mevsim yeşillikleri, beyaz undan yapılmamış ekmek çeşitleri (tam tahıllı, yulaflı, karabuğdaylı, kepekli vb) ve yanına şekersiz açık çay ya da şeker eklenmemiş üzüm, kayısı, erik hoşafı veya tarçınlı, karanfilli beyaz şeker dışı şeker kaynaklar (hindistancevizi şekeri, hurma vb) ile tatlandırılmış çilek kompostası olabilir.

Tabi ramazan otuz gün bunların dışında

1 kase protein ve lif içeriği yüksek etli, kurubaklagilli çorba çeşitleri, yapraklı yeşillikler, yoğurt ve az tahıllı ekmek

1-2 dilim az yağlı sebzeli börek, kefir, yoğurt yanına kesinlikle yapraklı salata ve sulu meyve seçenekleri eklenebilir. Yufka yerine tam tahıllı lavaş ya da tam tahıllı unlu ev yapımı başka seçenekler kullanılabilir.

İFTARLIK SEÇİMLER?

İftar sofranız kalabalıksa, bütün ailenin toplandığı bu saatlerin keyfini çıkarın ve olabildiğince yavaş yemek yiyin, sohbet edip günün değerlendirmesini yapın ya da olabildiğince sık sofradan kalkıp hızlı besin tüketimini yavaşlatın. Orucunuzu suyunuzu içerek açtıktan sonra 15 çeşit mineral ve başta B grubu ve antioksidan vitaminleri içeren hurma, zeytin, kuruyemiş vb iftariyelikler ile orucunuzu açabilir yada direkt çorba ile iftarınıza başlarsınız. İftar sofraları bol çeşitli ve kalorilidir. Hepsinden yemeye çalışmayın. Et/tavuk/balık, etli sebze yemekleri, kurubaklagiller, zeytinyağlılar, börek hatta tatlılar tercih edilecektir.

NEDEN ARA ÖĞÜN YAPMALIYIM?

Gün içinde alamadığınız kaloriyi metabolizmanız size bir şekilde tükettireceği için iftar sonrası ara öğünler kaçınılmazdır. Özellikle sıvı ve lifli besin tüketimi önem kazanır. Tatlı porsiyonunuzu gün içinde içemediğiniz çay, kahvenin yanına saklayabilir. Ara öğünlerde meyve, yoğurt, kuruyemiş tüketiminizi sağlayabilirsiniz. İftarla sahur arasında yaklaşık 2-3 litrelik su ihtiyacınızı karşılamanız çok önemlidir.