Sıcaklarda neler yemeliyiz?

Sıcak havanın etkisiyle kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Bu noktadan yola çıkarak yazın hareketli günlerinde enerjinizi koruyan, besleyici ve hafif yiyecekleri sizler için derledim…

Yazın favori besinleri

– Salatalığın yüzde 96'sı sudan oluşur. Kan basıncını düşürür ve bağ dokusunu destekler.

– Karpuzun ise yüzde 92'si sudur. Cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.

– Hazırladığınız salatalarda da çeşitliliğe önem vermeniz önem taşır. Ispanağın yüzde 92'si, havucun yüzde 87'si, domatesin yüzde 94'ü, biberin yüzde 92'si, rokanın yüzde 92'si sudur.

– Salata hazırlarken, yağ yerine geçen ve mevsimi olan taze ceviz, fındık ve avokado kullanmayı deneyebilirsiniz.

Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin

Sindirim sırasında besinlerin termik etkisi açığa çıkar ve sıcak günlerde bunaltıcı etki yaratırlar. Termik etki, sindirmesi zor besinlerde daha çok hissedilir. Et çeşitlerinin aksine su yüzdesi yüksek, kolay sindirilen sebze ve meyveler yaz ayları beslenmenizde ön planda olmalıdır. Bunun için:

– Yağlı ve uzun sürede pişen et yemekleri yerine az pişirilmiş ya da buharda pişirilmiş sebze yemekleri yiyin. Çiğ sebzelerden oluşan mevsim salataları tüketmeyi tercih edin.

– Yemek pişirirken, kişi başı bir yemek kaşığı sıvı, tercihen de zeytinyağından fazlasını kullanmayın.

Ekmek yerine baklagil tüketin

Baklagiller yazın en iyi protein kaynaklarındandır ve ekmek yerine tercih edilebilir. Lezzetlidirler ve haftada üç kez tüketilmesi gerekir. Köftenin yanına piyaz, balığın yanına börülce salatası olarak da baklagil tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Çözünebilir lif kaynağı olan baklagiller kan şekerini dengeler, kilo verimini teşvik eder, kolesterolü düşürür. Bir kase haşlanmış nohut günlük lif ihtiyacının yarısını karşılar.