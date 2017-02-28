Bu bir bebek…

Adı; Miraz…

O resimdeki anne ile babayı özellikle sildim…

İki el var sadece; o eller sizin eliniz olsun…

*

Bebek 7 aylık…

Hapiste…

Babası ile annesi 2012 yılında “örgüt üyeliğinden” tutuklanmış yargılanmışlar… Tahliye olduktan sonra evlenmişler…

Miraz dünyaya gelmiş…

Geçtiğimiz günlerde, güzel bir İstanbul gününde, annesi ile babası Miraz'ı alıp dışarıda kahvaltı yapmışlar… Güzel bir gün geçirmişler… Dönüşlerinde yolda çevirip Miraz'ın annesi Gülistan'ı gözaltına almışlar… 2012 yılından kalan davanın bir kısmını Yargıtay onayladığı için Bakırköy Cezaevi'ne götürmüşler…

Miraz süt emdiği için annesi ile birlikte hapiste…

Diş çıkartıyormuş bebeğim…

Büyükler dayanmaz oralara…

*

Buraya kadar hadi normal dersiniz…

Şimdi dikkat:

Miraz'ın annesini mahkum eden hakim de hapiste…

2012'de başlayan “kumpas” rezaletinde, bir çok aydını, suçsuzu, muhalifi suçsuz yere hücrelere kapatmaktan…

Bu haldesin Türkiye…

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Miraz diş çıkartıyor…

Haberi okuduğumdan beri içimde bir bebek ağlar…

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İşte ey insanlık…

Anlatmak istediğimiz bu…

Buna evet mi?..

Hayır mı?..