Bilim adamı olarak, Cübbeli Ahmet Hoca'ya kalırsın…

Cehennem ateşinde yanmayan kefeni bulmuştur…

*

Biz gidersek; bin sene geri gidersin…

Arkadaki deveye Numan Kurtulmuş ile Süleyman Soylu kucaklaşa binmişlerdir…

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Biz gidersek:

O bando susar…

Flütçüyü, trompetçiyi, klarnetçiyi al… Yabancı konuk geldiğinde, zurnacılar “do” yerine “fu” sesine bastıklarında, koşar adım ancak ayak uydurursun…

*

Medyada yalakalık yapan patron, yazarlar ve editörlerdir…

Bizim çocuklar giderse; bir tek televizyon yayın yapabilirse namerdim… Haberler yerine devamlı kuş resmine bakarsın…

*

Doktorlar, mimarlar, bilgisayarcılar, veterinerler, makine mühendisleri, avukatlar, eczacılar, maliyeciler, hemşireler, hostesler, öğretmenler, turizmciler…

Biz gidersek dişçi bulamazsın; tavşan gibi iki dişin gözükür ulusa seslenişte…

*

Tercüman bulamazsın…

Bir tek Arapça…

*

Şu savaşan yiğit subaylar, astsubaylar, askerler…

Paşan yine olsa bile işte; kendi askerine esir düşer işte…

*

Biz gidersek…

Sanat dünyanı Kibariye temsil eder…

Yabancı konuğuna bir evrensel müzik dinletelim dersen; Hafız Mahmut'tan bir mevlit artık…

*

Sil; 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı, 29 Ekim'i, Hıdırellez'i, yılbaşını, Anneler Günü'nü, Sevgililer Günü'nü, süslü vitrinleri, neon ışıklarını, balonları, sevindirilen çocukları, süslü sofraları, birbirine koşan, birbirini kutlayan, selamlaşan, sarılan insanları…

Biz gidersek yapraksız ağaca dönersin…

*

Çıkart tarihinden; milli mücadeleyi, büyük taarruzu, Dumlupınar'ı, Lozan'ı, Meclis'in açılışını, Cumhuriyeti,

Atatürk'ü…

Bak; Katar'a benzedin…

*

Biz gidersek, karikatürist kalmaz…

Gülmek için birbirinize “eşek fıkrası” anlatırsınız…

*

Biz gidersek, ekonomi tümden yok olur…

Tarhana çorbası ihracatıyla olmaz

bu iş…

*

Biz dediğim; bu ülkenin modern, özgür, eğitimli, çağdaş, inancını işine karıştırmayan, medeni dünyanın bir parçası olmak isteyen sıradan insanları…

Onlardan ya kurtulmak, ya da kendin gibi yapmak istiyorsun…

İşte bütün mesele bu…

*

Zaten bir yere gitmeyeceğiz…

Vatan savunmasındayız…