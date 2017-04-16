Aşık Veysel'i dinliyorum kaç gündür:

“Koyun verdi kuzu verdi

süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi

et verdi

Kazma ile döğmeyince

kıt verdi

Benim sadık yârim kara

topraktır…”

*

Cumhuriyetimizdir o toprak…

T.C.

*

Babam okula gittiği günleri

anlatırdı:

“Cumhuriyet yoksulluk içinde kurulurken, bir anne gibi davrandı, önce çocukların iyi yetişmesi için elindekini-avucundakini onlara verdi… Bizler de çok heyecanlıydık, iyi birer evlat olmak için sanki söz

vermiştik… Bayramlarda

marşları çalmak için düdüğümüz yoktu… Kendi yaptığımız

teneke düdüklerle onuncu

yıl marşını çalardık…”

Hepsi donanımlı, bilgili birer bireydi…

Hepsi başarmıştı, babam ve

arkadaşları…

Ben de oğluma anlatırım kimi zaman…

İlkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi…

Hepsini veren:

T.C.

*

Siz de bakın…

Şu saçlarını örmüş küçük kız… Şu küçük oğlan… Şu el ele çift… Şu çocuklar, torunlar, eşler, dostlar, arkadaşlar, sevgililer…

Hayat zor da olsa; bir yuva, belki bir araba, yazları iyi-kötü bir tatil… Her şeye rağmen vazgeçilmez bir vatan… Sıra anıları anlatmaya

geldiğinde her birimizin kim bilir

ne uzun bir hikayesi…

T.C. hepsi…

*

Başımız derde girdiğinde

sığınağımız…

Huzurlu günlerde güvencemiz…

Beynimizdeki bilgi, elimizdeki hüner, işimiz, ekmeğimiz…

Gururumuz…

Onurumuz…

Sevdamız…

Koyun veren, kuzu veren, süt veren T.C…

*

Şimdi onun bize ihtiyacı var…

Yaşaması için…

Kuraklıktaki başak…

Yağmursuz çiçek…

Susuz ceylan gibi T.C…

*

Lamı cimi yok…

Bu kez T.C. bir oy istiyor

bizden…

Hadi…