Ve Türkler yeni bir demokrasi keşfettiler…

Yargı Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı da partiye geçince…

Haliyle yargı partiye geçti…

Yani partiye git “2. Sulh Ceza reisi…..” diye bağır…

İlla birkaçı “Efendim” der…

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Yargıç alımındaki yazılı sınav puanlarını değiştirdiler, bir anda yüzlerce partili yargıç oldu, Barış Yarkadaş her gün, AKP'den hakimliğe geçenlerin listelerini açıklıyor…

İlçe başkanları, gençlik kolları üyesi, kadın kolları, il sekreteri, MYK üyesi, encümen azaları, delegeler, milletvekili adayları…

KHK'ler ile atılan yaklaşık 1500 yargıcın yerine, akıl almaz bir hızla partili hukukçular yerleştiriyorlar…

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“Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi” dedikleri bu…

Yoğurttan sonra Türklerin ikinci keşfidir:

Yargıyı, partili Cumhurbaşkanı üzerinden partiye bağlıyorsun…

Mahkemeler partinin oluyor…

Tarihte kralların mahkemeleri vardı, padişahların kadısı olurdu, diktatörlerin her zaman kendi yargıçları oldu…

Ama demokrasilerde “partinin mahkemesi” hiç görülmemişti…

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Diğer maddeleri iki sene sonra yürürlüğe girecekten, yargı kısmı niçin hemen uygulanıyor hiç düşündünüz mü?..

Bir:

Yangından ilk kurtarılacaklar hesabı; kendilerini yargılayacak mahkemeleri kendileri kuruyorlar…

İki:

FETÖ'den sonra Atatürkçü-cumhuriyetçi kıyımı yargı eliyle yapılacak, ki ele-aleme karşı çok hukuksuz gibi olmasın…

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“Cemaat mahkemelerinden” sonra “parti mahkemeleri” dönemidir bu…

Bu durumda mahkeme salonuna gidip “Aynı yoldan geçmişiz biz, bi daha bi daha” diye sen bir başla…

Heyet ayaktadır…

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Bunu unutmayın:

16 Nisan'da hukuk devleti bitmiştir…

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Yolunuz düşerse…

Savunma dilekçesi yerine, ampullü tişört giyip gidersiniz…