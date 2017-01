Bu sene sinemaya daha çok gidelim!

Sinema salonları toplumların özellikle de kötü dönemlerde; özlemlerini, hayallerini ve umutlarını perdede izleyerek, sorunlarından bir nebze olsun uzaklaştıkları, terapi gördükleri kaçış mekanlarıdır. 2016 talihsiz olaylarla ve kötü gelişmelerle dolu bir seneydi. 58 milyonu aşan bilet satıldı. 2015'de bu sayı 60 milyondu. 145 Türk filmine karşılık 228 tane yabancı film izlendi. Bu yıl içinde de yine bu sayılara ulaşılması bekleniyor en az. Kimi ekonomik belirsizlikler yüzünden bazı yerli projeler beklemeye alınmış durumda. Ama yine de bazı büyük yerli yapımlar önümüzdeki aylarda seyirciyle buluşabilecekler. Mesela Ata Demirer'i özleyenler 20 Ocak'tan itibaren “Olanlar Oldu”yu, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi “Vezir Parmağı”nı da 25 Ocak'tan itibaren izleyebilecekler. Artık kabak tadı verse de, sevenleri için beşinci “Recep İvedik” filmi 17 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girecek! Ferzan Özpetek'in Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi yıldız isimleri bir araya getirdiği yeni filmi “İstanbul Kırmızısı”nın 3 Mart'ta seyirci karşısına çıkması planlanıyor. Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'lı aşk filmi “Sonsuz Aşk” da aynı ayın listesinde şimdilik.

En merak edilenler

Bu sene Hollywood'dan yoğun bir devam filmi akını geliyor. Özellikle de aksiyon ve bilim-kurgu türlerinde merakla beklenen filmler kapıda. 30 yıldan fazla bir zamandır beklenen yeni “Blade Runner” filmi için ekim ayını bekleyeceğiz ama “Yaratık” (Alien) filmlerinin öncesine yeni bir halka ekleyecek olan “Alien: Covenant” 19 Mayıs'ta izlenebilecek. Önceki Ridley Scott filmi “Prometheus”un bıraktığı yerden devam edecek filmin fragmanı heyecan verici ve tedirgin edici olmuş doğrusu. Yalnız fragmanın sonunda yer alan duş sahnesi biraz 80’lerin ucuz slasher filmlerini andırmıyor değil! Olmasaymış keşke…

Johnny Depp'in çok sevdirdiği ama bir nebze de bıktırdığı korsan karakteri Jack Sparrow da yepyeni bir “Karayip Korsanları” macerasıyla dönüş yapacak mayıs ayında. Filmin kötü adamı Javier Bardem. Filmin ilk fragmanında Jack Sparrow gözükmüyor. Yine de karakteri biraz fazla eskittiklerinin farkındalar sanırım!

Artık neredeyse TV dizisine dönüşmüş “Hızlı ve Öfkeli” serisinin sekizinci filminde dev kadroya Charlize Theron da katılmış. Bir önceki film ülkemizde üç milyona yakın bilet satarak yabancı film dalında rekor kırmıştı. Fragmana baktığınızda bile başınızı döndüren bu yeni film bu rekoru aşabilecek güçte gibi. Havalarda uçan arabalarla ve bir sürü yıldız oyuncuyla dolu, saçma ama hoş bir seyirlik olacak gibi görünüyor… Film 14 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak..

İlk filmde Keanu Reeves'in tek başına yetmişten fazla adam öldürdüğü “John Wick”in devam filmi de merakla beklenenler arasında. 10 Şubat'ta izleyeceğimiz filmde bakalım bu sefer kaç kişiyi harcayacak kendisi? Mamoru Oshii’nin kült anime filmi “Ghost in the Shell”, başrolünde Scarlett Johansson'un olduğu ve fragmanıyla çok şey vaat eden bir bilim-kurgu aksiyonuna dönüştürülmüş sanki: “Kabuktaki Hayalet” 31 Mart'ta gösterimde. Yönetmen Rupert Sanders pek ümit veren bir yönetmen değil ama kaynak film o kadar sevilen bir film ki, herkes şimdiden büyük ümitlerle beklemekte.

“Yıldızlararası” (Interstellar), “Başlangıç” (Inception) ve “Kara Şövalye” (The Dark Knight) filmlerinin sevilen yönetmeni Christopher Nolan'ın epik savaş filmi “Dunkirk” yılın en merakla beklenen filmlerinden biri. Yönetmenin dünyasını çok iyi tanıyanlar için beklenti çok büyük. 1940 yılında Dunkerque sahilinde Almanlar tarafından sıkıştırılan İngiliz askerlerinin tahliyesini konu alan filmin olağanüstü geniş planlarla dolu sahnelerinin olduğunu daha fragmanından bile hissetmek mümkün.

Stephen King'in iki ölümsüz eseri: zamanında okuyanlara palyaço fobisi aşılayan “O” (It) ve yazarın bir fantastik seri olarak tasarladığı “Kara Kule”nin (The Dark Tower) ilk filmi de bu sene sabırsızlıkla yolları gözlenen filmler. “Kara Kule”de Idris Elba’yı başrolde göreceğiz.

Önümüzdeki günlerde özellikle de Oscar ödülleri tartışmalarında adını sıkça duyacağınız, dramatik hikayesiyle sizi gözyaşlarınıza boğacak “Yaşamın Kıyısında” (Manchester By The Sea) 3 Şubat'ta izlenebilecek. 2016 içinde çeşitli festivallerde büyük beğeniyle izlenen “Yaşamın Kıyısında”nın yüreğinize işleyecek müthiş bir senaryosu, başrol oyuncuları Casey Affleck ve Michelle Williams’ın içimize sızan şahane performansları var. Biz geç izleyeceğiz belki ama kendisi 2016’nın en iyi iki üç filminden biri kesinlikle.

Olanca hafifliğine rağmen güzel erkek ve kadınların mayolarıyla oradan oraya koşturmaları sayesinde izlenen televizyon dizisi “Sahil Güvenlik” (Baywatch) aynı mantıkla çekilmiş filmiyle beyazperdeye de gelecek. Üstelik tam da bahar aylarında… Dizinin başrolündeki David Hasselhoff bu filmde misafir oyuncu olarak izlenecek.

Ama asıl bomba, senenin sonunda bekliyor bizi. “Star Wars Bölüm VIII” Luke Skywalker'ın dönüşünü müjdeleyecek. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Prenses Leia'nın (Carrie Fisher) yasını hâlâ tutuyorken zor olacak izlemek…

Diğer devam filmler

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü (27 Ocak)

Karanlığın Elli Tonu (10 Şubat)

Resident Evil: Son Bölüm (24 Şubat)

Galaksinin Koruyucuları 2 (28 Nisan)

Transformers 5: Son Şövalye (23 Haziran)

War for the Planet of the Apes (14 Temmuz)

Kingsman: Altın Çember (6 Ekim)

Ruhlar Bölgesi Bölüm 4 (27 Ekim)

Testere: Miras (belli değil)

Trainspotting 2 (belli değil)

Animasyon menüsü



Moana (20 Ocak)

Disney'in yine bir “Karlar Ülkesi” etkisi yaratması beklenen filmi Oscar ödüllerinin de güçlü adaylarından biri olacağa benziyor.

The Lego Batman Movie (10 Şubat)

İlk Lego filmi mucizevi bir zekaya ve espri gücüne sahipti. Aynı beklentiler içindeyiz.

Şirinler: Kayıp Köy (7 Nisan)

İkinci film ilki kadar sevilmedi ama Şirinler şirinlik yapmaya devam edecekler…

Arabalar 3 (16 Haziran)

McQueen'in ikinci macerası da “Şirinler”inki gibi pek hoş karşılanmamıştı. Ama oyuncak satışlarının durmaması lazım!

Çılgın Hırsız 3 (25 Ağustos)

Minyonlar kendilerine ait filmlerinde rahat edemeyip asıl yerlerine geri döndüler. İyi yaptılar çünkü olmamıştı!

Çizgi Roman uyarlamaları

Wonder Woman (2 Haziran)

Bu sene en merak edilen çizgi roman uyarlaması “Batman v Superman” filminin de asıl yıldızı olan bu seksi bayana ait…

Spider-Man: Eve Dönüş (7 Temmuz)

Örümce-Adam yeni bir oyuncuyla tekrar başlıyor evet. Ama bu sefer “Yenilmezler” evreninde.

Logan (3 Mart)

Wolverine'i özlemişseniz hazır olun, belki onun şimdilik son macerası olacak ama her zamankinden daha vahşi olacağı söyleniyor.

Thor: Ragnarok (3 Kasım)

Yeni Thor filminde Doktor Strange de olacak, Cate Blanchett ve Anthony Hopkins de..

Adalet Takımı (17 Kasım)

DC Comics de rakibi Marvel gibi kendi süperkahramanlarını bir araya getirdikleri ilk filmlerini sürüyorlar sahaya.