Sinemanın 2017 karnesi

Türkiye sinemalarında bu yıl 1 milyon bilet sınırını aşan 10 tane film oldu. Bunların yedi tanesi yerli yapım, üç tanesi de Hollywood yapımı. Bu sene neredeyse 71 milyon bilet satılmış.
Sadece ‘Recep İvedik 5', ‘Ayla' ve son ayında bu listeyi derinden etkileyen ‘Aile Arasında' filmlerinin toplam hasılatı 15 milyonu geçiyor. Yine de Türk sineması için çok da parlak bir sene sayılmaz.
Yabancı filmlerde seyircinin en çok ilgi gösterdiği film ise ‘Hızlı ve Öfkeli 8' oldu.
Anlaşılan tüm dünyada benzer ilgiyle karşılanan, altın yumurtlayan bu serinin bitirilmesi artık pek de mümkün değil. En çok rağbet edilen filmlere bakıldığında gişelerde çocuk ve genç seyircilerin belirleyici olduğu çok belli oluyor. Buna karşılık yerli sinemamızın doğrudan çocuk kitleye yönelik bu sene sadece 4-5 film çıkarmış olması düşündürücü.
Türk sineması
Recep İvedik 5.7.437.050
Ayla 5.219.040
Aile Arasında 3.173.706
Çalgı Çengi İkimiz 2.798.016
Yol Arkadaşım 1.946.916
Olanlar Oldu 1.810.568
Kolonya Cumhuriyeti 1.114.318
Tatlım Tatlım 726.990
Vezir Parmağı 663.675
Cingöz Recai 647.638
Yabancı Sinema
Hızlı ve Öfkeli 8.2.656.286
Karayip Korsanları 1.529.857
Moana 1.337.112
Çılgın Hırsız 3 999.234
Logan: Wolverine 901.706
Şirinler: Kayıp Köy 840.130
Arabalar 3 829.942
Thor: Ragnarok 795.596
Mumya 793.593
Transformers 5: Son Şövalye 785.055
Dram
1. Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea)
2. Hayalet Hikayesi (Personal Shopper)
3. Hizmetçi (Ah-ga-ssi)
4. Beden ve Ruh (On Body and Soul)
5. Anne! (Mother!)
Fantastik
1. Star Wars: Son Jedi / Star Wars: The Last Jedi
2. Logan: Wolverine
3. Wonder Woman
4. Thor: Ragnarok
5. Galaksinin Koruyucuları 2 / The Guardians of the Galaxy 2
Aksiyon
1. Tam Gaz / Baby Driver
2. John Wick 2
3. Maymunlar Cehennemi: Savaş / War For The Planet of the Apes
4. Sarışın Bomba / Atomic Blonde
5. Kong: Kafatası Adası / Kong: Skull Island
Korku/gerilim
1. O / It
2. Parçalanmış / Split
3. Kapan / Get Out
4. Zombi Ekspresi / Train to Busan
5. Ölüm Günün Kutlu Olsun / Happy Death Day