Sinemanın 2017 karnesi

Türkiye sinemalarında bu yıl 1 milyon bilet sınırını aşan 10 tane film oldu. Bunların yedi tanesi yerli yapım, üç tanesi de Hollywood yapımı. Bu sene neredeyse 71 milyon bilet satılmış.

Sadece ‘Recep İvedik 5', ‘Ayla' ve son ayında bu listeyi derinden etkileyen ‘Aile Arasında' filmlerinin toplam hasılatı 15 milyonu geçiyor. Yine de Türk sineması için çok da parlak bir sene sayılmaz.

Altın yumurtlayan seri

Yabancı filmlerde seyircinin en çok ilgi gösterdiği film ise ‘Hızlı ve Öfkeli 8' oldu.

Anlaşılan tüm dünyada benzer ilgiyle karşılanan, altın yumurtlayan bu serinin bitirilmesi artık pek de mümkün değil. En çok rağbet edilen filmlere bakıldığında gişelerde çocuk ve genç seyircilerin belirleyici olduğu çok belli oluyor. Buna karşılık yerli sinemamızın doğrudan çocuk kitleye yönelik bu sene sadece 4-5 film çıkarmış olması düşündürücü.

2017 Box Office Listeleri (24 Aralık 2017'ye kadar)

Türk sineması

Recep İvedik 5.7.437.050

Ayla 5.219.040

Aile Arasında 3.173.706

Çalgı Çengi İkimiz 2.798.016

Yol Arkadaşım 1.946.916

Olanlar Oldu 1.810.568

Kolonya Cumhuriyeti 1.114.318

Tatlım Tatlım 726.990

Vezir Parmağı 663.675

Cingöz Recai 647.638

Yabancı Sinema

Hızlı ve Öfkeli 8.2.656.286

Karayip Korsanları 1.529.857

Moana 1.337.112

Çılgın Hırsız 3 999.234

Logan: Wolverine 901.706

Şirinler: Kayıp Köy 840.130

Arabalar 3 829.942

Thor: Ragnarok 795.596

Mumya 793.593

Transformers 5: Son Şövalye 785.055

2017 film listelerim

Dram

1. Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea)

2. Hayalet Hikayesi (Personal Shopper)

3. Hizmetçi (Ah-ga-ssi)

4. Beden ve Ruh (On Body and Soul)

5. Anne! (Mother!)

Fantastik



1. Star Wars: Son Jedi / Star Wars: The Last Jedi

2. Logan: Wolverine

3. Wonder Woman

4. Thor: Ragnarok

5. Galaksinin Koruyucuları 2 / The Guardians of the Galaxy 2

Aksiyon

1. Tam Gaz / Baby Driver

2. John Wick 2

3. Maymunlar Cehennemi: Savaş / War For The Planet of the Apes

4. Sarışın Bomba / Atomic Blonde

5. Kong: Kafatası Adası / Kong: Skull Island

Korku/gerilim

1. O / It

2. Parçalanmış / Split

3. Kapan / Get Out

4. Zombi Ekspresi / Train to Busan

5. Ölüm Günün Kutlu Olsun / Happy Death Day