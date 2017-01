Madem çok güveniyorsunuz; hemen seçime gidin, MHP desteği ile yüzde 60’ı geçin, anayasanın tümünü değiştirin

ÖNERİ

Tayyip Erdoğan'a padişah yetkileri veren anayasa değişiklikleri şimdilik bir kazaya uğramadan geçiyor. Bu değişikliklerin referanduma gitmesi için 330 oya ihtiyaç var. Şu ana kadar bu sayıyı riske sokacak bir şey olmadı. Genellikle 340 ve üzerinde oyla maddeler hızla ilerliyor.

Ancak gerek iktidar partisinde gerekse MHP'de bir endişe olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Çünkü maddeler geçiyor geçmesine ama AKP milletvekillerinin çoğu oyunu açıkta kullanıyor. Bunların çoğunun “Ne olur ne olmaz, bana FETÖ'cü derler” korkusu içinde olduğu biliniyor.

Buna rağmen son oylamada durumun değişebileceği de konuşuluyor ve bu sarayı da iktidar partisinin tepesini de çok korkutuyor.

Sonunda etkili bir tehdit ve şantaj aracı daha bulundu. AKP üst yönetimi “Anayasa oylamasında referandum için yeterli sayının bulunmaması halinde erken seçime gidileceğini” açıkladı. Erdoğan da “Bunun böyle olması gerektiğini” söyleyerek bu tehdidi pekiştirdi

Aynı tehdidi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptı. Partililerine “seçim sopası” gösterdi.

2019'a kadar durumunu garantilemiş milletvekilleri için yeni bir seçim her zaman için tehlikedir. Ayrıca birçok AKP milletvekili erken seçime gidilmesi halinde listelere bir daha konmayacaklarını biliyorlar buna bir de “FETÖ'cü damgası” yiyerek tutuklanma riski de eklenebilir.

Bu noktada benim de bir önerim var. Madem iktidar bu anayasa değişikliğinde çok kararlı ve bunun “milletin arzusu” olduğunu söylüyor, eğer gerçekten bu görüşünde samimiyse Meclis'te bu kadar dayatma yapmadan, tehdit ve şantaj dedikodularına neden olmadan hemen seçime gitsin.

Seçim kampanyasında vatandaşa başkanlık sistemini bütün ayrıntılarıyla anlatsın ve bunun için destek istesin.

Gerçekten vatandaş ille de başkanlık sistemini istiyor, bir kişiye padişahlık yetkisi verilmesini arzuluyorsa AKP hem yüzde 50'yi geçer hem de Meclis'teki sandalye sayısı 330'u aşar.

Hatta eğer AKP yetkilileri gerçekten doğruyu söylüyorlarsa Erdoğan'a padişah yetkisi veren başkanlık vaadi milletin büyük desteğini kazanacaktır. Yani AKP'nin bu seçimdeki oyları MHP'nin de katkısıyla yüzde 60'ları geçecek, HDP baraj altı kalacağı için Güneydoğu oyları da blok olarak gelecek ve AKP 367'yi bile geçebilecektir.

Bu durumda yalnızca başkanlık sistemi için bir değişiklik değil, tüm anayasanın yeniden yazılması da mümkün olabilir ve halktan destek de önceden alındığı için referanduma bile gerek kalmayabilir.

AKP var mı böyle bir öneriye acaba?

CANIMI SIKAN ŞEYLER

Dolar sonbaharda 8 lira olabilir

Bu başlığı yazarken açıkçası biraz elim titredi. Çünkü şu anda “4 liraya doğru mu gidiyor?” diye telaşlandığımız doların 8 lira olabileceğini telaffuz etmek bile insanın canını sıkıyor.

Bu kehaneti dile getiren kişi, iki yıl önce doların 3 lirayı aşacağını söyleyen Özgür Çağdaş. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji mezunu olan Özgür Çağdaş genellikle Kamboçya'da yaşayan, “modern seyyah” diyebileceğimiz film ve fotoğraf çekmeye çok meraklı, dizi ve film senaryoları yazan, ekonomik veri ve grafikler üzerinde kimsenin uğraşmayacağı biçimde çalışan, bunlardan çok önemli sonuçlar çıkaran renkli bir kişilik.

Kendi blog sayfasında paylaştığı son yazısında uluslararası dolar verilerine bakarak bir tahminde bulunuyor ve Türkiye ekonomisinin çok kötüye gittiğini belirterek “Dolar 2017 sonbaharında 5'i aşan hatta 8'i gören rakamlara ulaşabilir” diyor.

Türkiye'deki ekonomi kurmaylarının siyasi baskı altında olduğunu bunun da ötesinde ekonomik verileri iyi okuyamadığını ve ekonomiyi çok kötü yönettiğini ileri süren Özgür Çağdaş Merkez Bankası'nın göz boyama niteliğindeki faiz politikasıyla doları tutamayacağı görüşünde.

Özgür Çağdaş uluslararası grafiklere bakarak yaptığı tahminlerle şunların devam etmesi halinde sorunun bitmeyeceğini belirtiyor;

Dolar Endeksi 114 puana yaklaşırsa,

OHAL devam ederse,

Terör saldırıları devam ederse,

Bankacılık havuzu boşaltılırsa,

T.C. Merkez bankası, %2, %3, hatta belki %5 %10 faiz arttırması gerekirken, faiz artırmaz veya az artırırsa,

Anti demokratik uygulamalar devam ederse,

Başkanlık sistemi adı altında rejim değişikliği olursa,

Dolar 5 TL'yi görür, 8 TL'yi görme potansiyeli taşır.

Özgür Çağdaş'ın değerlendirmeleri teknik analizlere dayanıyor ve hayli uzun ve ayrıntılı. Merak eden ve teknik analiz grafiklerinden de anlayan okurlarıma yazının linkini veriyorum. Bizzat kendiniz inceleyin.; http://www.dunyabirmasaldir.com/2017-sonbahar-turkiye-ekonomik-krizi-potansiyeli-dolar-8tlyi-gorebilir/

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Rejimi değiştirecektik şimdi Esad'ın askeri ile birlikte savaşacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'da IŞİD'e yönelik operasyonu devam ederken sürpriz bir açıklama geldi. Suriye Silahlı Kuvvetleri El Bab'a yürüyerek IŞİD'i yok etme operasyonlarına katılacağını açıkladı.

Bu elbette Rusya'nın önerisi üzerine olmuştur.

Ama garipliğe bakar mısınız? Daha birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye topraklarındaki operasyonlarımız başladığında “Amacımız Esad rejimini devirmek” demişti. Gerçi hemen ertesi gün “Sözlerimi çarpıttılar” diye düzeltme yapmıştı. Tabii bu sözler nasıl çarpıtılır onu anlamak mümkün değil.

İşte “Esad rejimini devirmekten” yola çıktık Esad'ın askerleriyle omuz omuza çarpışma aşamasına geldik.

“Nasıl oldu bu?” diye sorarsanız “Dış politika böyle bir şeydir, diplomasi diye bir şey var” diye cevap verirler. Halkın yarısı da dün düşman belletileni şimdi sırf saray istiyor diye bağrına basar.

ÇOK GÜLDÜM

Pazar gününün duvar yazıları

İbrahim Ormancı yeni yılın aforizmalarından örnekler gönderdi. Birlikte okuyalım;

Karanlığa küfredeceğine; bir jeneratör al kendine. Elektrik kesintileri rutine bindi ona göre.

* * *

Erkekler daldan dala atlayıp gönül eğlendirip dururlar. Ama nafile. Bir gün baltayı tek taşa vururlar!

* * *

Elimi sallasam elli değil, delisi artık!

* * *

Alem buysa bana resmen daral geldi!

* * *

Gece doğanlar daha uykucuymuş. Anlaşılan benim oğlan güpegündüz doğduğu için uyumuyor ve uyutmuyormuş!

* * *

Hesabı ödeyemediği için bütün gece lokantanın mutfağında bulaşık yıkamak zorunda kalan kişi demiş ki “Bu hesapta yoktu.”

* * *

Bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılırmış öyle mi ? Bir oh çeksem de bütün kainat yıkılır be yahu!

* * *

Sizli bizli konuşmayı bırakalım. Lanlı lunlu konuşalım daha samimi olur canım!

* * *

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 12 yaşında bir çocuğu döven okul müdürü, dayak sonrası “Dövüldüm çünkü ben yaramazım'' diye bir itirafname imzalatmış. Ben hakim olsaydım o müdürü bir tek koşulla bağışlardım. “12 yaşında bir çocuğu dövdüm çünkü ben insan değilim” diye bir itirafname yazarsa eğer.