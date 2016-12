“Yeni yılınız kutlu olsun”

ÇOK GÜLDÜM

Yeni yılın ilk fıkraları

Yeni yıla sorunsuz, mutlu, huzur içinde ve en önemlisi gülümseyerek girmek istiyorum.

Sanıyorum bu dileklerimi sizler de paylaşıyorsunuzdur.

O halde bugün hiç siyasete, sorunlara, sıkıntılara girmeyelim ve sadece gülümseyeceğimiz yazılar okuyalım.

Yarından, yani yeni yılın ilk haftasından itibaren yine en can sıkıcı, üzücü, rahatsız edici konulara girmek zorunda kalacağız.

“Bir günlük ara verelim ve ilk güne gülümseyerek girelim” diyorum.

Sizlere Yıldırım Tuna'dan gelen yılbaşı fıkralarından bir demek sunuyorum;

* * *

Bir tanem, Kocam, Erkeğim…

Senin kalbini kırdığım için dünden beri uyuyamıyorum… Çok haksızdım… Unutup beni affeder misin?.. Yokluğunu her an, her saniye içimde hissediyorum… Aptalın biriyim ben… Hiç kimse senin yerini dolduramaz… Seni seviyorum, Aşkımmmm…

Karın……

Not: Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesini kazandığın için tebrikler.

“Çocuklar biz

boşanıyoruz”

Yılbaşından bir gün önce yaşlı adam “işleri çok yoğun olduğu” gerekçesiyle kendilerini görmeye pek gelmeyen oğlunu telefonla aramış, “Gününü rezil etmek istemezdim oğlum..” demiş, “Ama annenle boşanıyoruz.. 45 yıllık ıstırap yetti artık..!”

Oğlu “Ne? Baba? Neden bahsediyorsunuz siz?” diye telefonda bağırmaya başlamış.

“Birbirimizi görmeye tahammül edemiyoruz.. Her dakika didişmekten bıktık.. Lütfen kız kardeşini de ara ve durumu sen bildir. Bir de onu aramak istemiyorum” diyerek kapatmış telefonu yaşlı adam.

Oğlan hemen kız kardeşini “Kahretsin. Annemle babam boşanıyorlar” diye aramış. “Merak etme ağabey. Ben ilgilenirim” demiş kız kardeş telaşla ve hemen babasını aramış.

“Boşanmıyorsunuz” demiş, “Ben oraya gelene kadar da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi ağabeyimi arıyorum, ikimiz de yarın sizdeyiz” ve telefonu kapatmış.

Yaşlı adam da telefonu kapatmış, dönmüş karısına “Tamam” demiş, “Çocukların ikisi de yılbaşında yanımızda olacaklar. Önümüzdeki bayram için seninle ne numara buluruz artık bilemiyorum!”

Hesabını çoktan görmüşler

Noel öncesi alışveriş merkezindeki asansörde elleri kolları hediye paketleriyle dolu bir kadın dizleriyle iki çocuğunu kontrol ederken artık dayanamamış. “Allah kahretsin!..” demiş, “Şu Noel rezilliğini kim icat ettiyse vallahi gebertmek lazım!..”

“Merak etmeyin efendim” demiş asansördeki bir başka adam, elindeki hediye paketlerini düşmesinler diye çenesiyle sıkıştırmaya çalışarak, “Onu icat edeni daha o zamanlar anında çarmıha gerdiler!..”

Erkekler doğru mu anlamış?

Yılbaşı gecesi, tüm mahalle sakinleri kutlama yemeği için eşleri ile sokaklarındaki barda toplanmışlar. Yılbaşına 5 dakika kala DJ kız “Hazır olun bakalıımmm” diye müziği kısıp anonsa devam etmiş: “Yeni yıla girmek üzereyiz. Şimdi her kocanın ona yaşama, tutunma gücü veren, hayatını tatlandıran kişinin hemen yanında ayakta durmasını istiyorum..!”

Bir an bir karışıklık, bir gürültü kopmuş, barmen mahalleli onlarca kocanın altında ezilmiş!

KOMİK

Bunlar da yeni yılın ilk duvar yazıları

Biliyorsunuz bazı pazar günleri İbrahim Ormancı'dan gelen “aforizmalara” yer veriyorum. Yeni yılın bu ilk gününde sizler için İbrahim Ormancı'dan gelen duvar yazılarından bir buket seçtim. Birlikte okuyalım;

Her gün şehit vermemize karşın pek çoğumuzun umurunda bile değil. Acaba “Şehitler ölmez uykular bölünmez” diye slogan mı atmak gerek…

* * *

Kalbin dostu ceviz diye durmadan ceviz kırmak gerekmez değil mi ?

* * *

Kazak erkek olduğunu söyleyenlere itibar etmeyin. Kazak erkeklerin eşleri çevresindeki herkese kazak örer ama kocalarına örmez mesela!..

* * *

Senin için saçımı süpürge ettim diyen kadınların evlerinde toz bir parmak kalınlığında. Ne iş?

* * *

Kadın kocasına “Öküzün önde gidenisin” dedi. Kocası “Yalan söylüyorsun. Her şeyde geri kalıyorsun diyen sen değil misin?” Bence erkek sonuna değin haklı!

* * *

Garsonun getirdiği hesabı ödeyemediğim için bütün gece bulaşık yıkadım. Ne derler? Bu hesapta yoktu!

* * *

Evlilik programlarında abuk subuk insanlara gelen talipli bolluğunu görünce “Kör satıcının kör alıcısı olurmuş” atasözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım!

* * *

Bence yuvayı dişi kuş yapmaz. Dişli kuş yapar yalan mı arkadaş?

* * *

İstanbul'da bir erkek güzel bir

kıza laf atıyordu. “Kız sen

İstanbul'un neresindensin?..” Kız yanıt verdi. “Bakırköy'den. Adam yaralama suçundan hapisteydim. Bakırköy Kadın Cezaevi'nden yeni çıktım.” Laf atan erkek hemen topukladı!

* * *

Doğru ciğeri beş para etmez ama dişleri için aynı şeyi söylememek gerek. Çünkü altın kaplama!

* * *

Devletten bağımlıya ücretsiz tedavi. Meraktan soruyorum. Buna sosyal medya ve akıllı cep telefonu bağımlıları da dahil mi ?

* * *

Ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabildi. İsa'dan da boşandı, Musa'dan da. Evlilik programında taliplerini arıyor şimdi!

* * *

Bana havlayan köpeğe gayri ihtiyari demişim “Hoşt hoşt sakin ol. Sinirlerine hakim ol.” Çevremdekiler bana çok gülmüş!