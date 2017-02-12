Burcunu söyle mutluluğun formülünü öğren!

Bazen bilerek, bazen de farkında olmadan bazı nitelikleriniz nedeniyle ilişkinizde sorun yaşıyorsunuz. İşte bu nedenle sizi gülümsetecek ve ilişkilerde dikkat etmeniz gereken noktalara dikkat çekecek minik tüyolar hazırladık.

BALIK

Biraz kendinizi toparlayın ve sakın enayi yerine konmayın. İlişkilerinizde ya tamamen kurban ya da kurtarıcı rolünde olacaksınız. Önemli olan bu durumun dengesini kurabilmekte. Gereksiz alınganlıklar yapmaktan vazgeçin.

KOÇ

İlişkilerde atarlı davranmayı bir kenara bırakmalısınız. Unutmayın ki ringde değil bir ilişki içindesiniz. Sürekli tartışma hali de bir yere kadar değil mi? İlişki yaşarken daha yavaş ve sakin davranmalısınız. İlişkiyi her daim flört ediyormuş gibi yaşayın.

BOĞA

Aşırı kıskançlıktan uzak durmalısınız. Mülkiyetçi, bencil davranışlardan, sabit fikirli ve inatçı tutumlardan kaçınmalısınız. İlişkinizi renklendirmek sizin elinizde. Unutmayın; hiç kimse kalın kafalı biriyle ilişki yaşamak istemez.

İKİZLER

Gereksiz laf ebeliği yapmamalı ve merak duygunuzu kontrol etmelisiniz. İlişkinizde sorun yaşamamak için doğruları asla çarpıtmamalısınız. Kararlarınızın arkasında iki gün durabilmelisiniz. Hızla değişen tavırlarınızla sevdiklerinizi üzmeyin.

YENGEÇ

İki gün önce tanıştığınız kişilerle evlilik peşinde koşmamalısınız. Yeniliklere açık olmalı, muhafazakar yapınızı az da olsa kırmalısınız. İlişkinizde sevgilinizin annesi ya da babası gibi davranmaktan acilen vazgeçmelisiniz.

ASLAN

Lütfen narsist hareketlerinize son verin. Özel hayatınız söz konusu olduğunda benmerkezci tavırlarınızdan kurtulun. Dünyanın sadece sizin etrafınızda döndüğü varsayımından kurtulun. Her zaman haklı olamayacağınızı bilmelisiniz.

BAŞAK

Kuralcı tavırlarınızla sevdiğiniz kişiyi sıkabilirsiniz. Mükemmeliyetçi tavırlar sergilemekten uzak durun. Sevgilinizi eleştirmekten ve ona bir şeyleri öğretmeye çalışmaktan vazgeçin. Her şeyi analiz ederek mantıklı çıkarımlar yapmamalısınız.

TERAZİ

Gereksiz kibarlıktan uzaklaşmalısınız. Çünkü bu davranışlarınız sevgilinize samimi olmadığınızı düşündürebilir. Dengesiz tavırlarınızı acilen bir kenara bırakmalısınız. Bırakın sizi olduğunuz gibi sevsinler; başkası için kendinizi değiştirmeye çalışmayın.

AKREP

Entrikalar kralı ve kraliçeleri hep bu burçlardan çıkıyor. İlişkinizde sinsi tavırları bir kenara bırakın ve sevgilinize karşı kartlarınızı açık oynayın. Aksi halde başınız dertten kurtulmaz. Şeffaflığın önemli bir konu olduğunu asla unutmayın.

YAY

Her şeyi yargılamaya çalışmayı bırakın. Özgürlüğünüze çok düşkünsünüz. Evet; bu duygu çok güzel ama mutlu olmak istiyorsanız biraz fedakarlık yapmalısınız. Bu sırada hoşgörülü olmayı da öğrenseniz iyi olur. Sizden başka insanların fikirlerine kulak verin.

OĞLAK

Kural 1: Kuralcı olmamayı kendinize düstur edinmenizde fayda var. Kural 2: Kural 1 her zaman geçerli olmalı. İlişkilerinizi şirket yönetir gibi yönetmeyin. Her bütçe açığında yeni tedbirler uygulamaya çalışmaktan dolayı sıkıcı olmayın.

KOVA

Mantık iyidir, hoştur, güzeldir. Kendilerini pek severiz ama bir ilişkinin en önemli benzini duygudur. Aksi takdirde arabanız yolda kalır. Çocuk gibi sürekli isyan ve asilik etme modundan vazgeçmelisiniz. Tabii biraz susmayı öğrenmenizde de fayda var.