En şanslı Yay en sosyal Kova

Oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta hem Yeni Ay var; hem de karmanın lordu olan Satürn burç değiştirecek. Bütün bu olup bitenler ‘enler listemizi' de etkileyecek tabii…

En şanslı: Yay ve yükselen yaylar, şans gelecek hafta sizden yana. Hayatınızın en zorlu deneyimleri, en acılı süreçleri artık sona eriyor. Satürn bu hafta burcunuzdan çıkıyor.

En şanssız: Kötü şans ihalesi önümüzdeki 2.5 sene boyunca Oğlak ve yükselen Oğlaklara kalıyor artık. Zira karmanın lordu, zamanın yöneticisi, astrolojinin baba kötücülünü 2.5 sene burcunuzda ağırlayacaksınız. .

Eros'la en iyi anlaşanlar: Yeni Ay ile birlikte, Aslan, İkizler ve yükselen burcu bu ikiliden biri olanlar aşk ve evlilik konularında kendini şanslı hissedecek. Bu kişiler Eros'la çok iyi anlaşacak. Özellikle de yalnız olanlar.

En özgür: Koç ve yükselen burcu Koç olanlar, gelecek hafta sınırlarını zorlayacak. Her şeyden önce kendilerini aşmak isteyecek ve özgürlüğün verdiği harika duyguyu iliklerine kadar hissedecekler.

En ihtiyatlı: Boğa ve yükselen Boğalar hafta boyunca parasal konularda en ihtiyatlı davranacak olan kişiler.

En yaratıcı: Yaratıcı yönleriyle gelecek hafta en çok gündeme gelecek olanlar Koç burçları ve yükselen Koçlar…

En coşkulu: Yengeç ve yükselen burcu Yengeç olanların hayat akışındaki talihsizlikleri artık sona eriyor.

En keskin dilli: Mars'ın Başak'ların iletişim alanını etkilemesiyle, diliniz en keskin halde olacak. Arada bir durun nefes alın ve ağzınızdan ne, nasıl çıkıyor bir düşünün.

Sağlığına en çok dikkat etmesi gereken: Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar. Neptün etkisi yüzünden zehirlenmeler, bağışıklık sisteminizin zayıflaması an meselesi.

En sosyal: Kova ve yükselen burcu Kova olanlar, o parti senin bu parti benim yerinizde duramayacak.

İş hayatında en başarılı: Kariyer konusunda başarıdan başarıya koşacaklar şüphesiz Balık ve yükselen burcu Balık olanlar.

Maddi sıkıntılarla vedalaşan: Akrep ve yükselen burcu Akrep olanların finansal konularda son 2.5 yıldır çektiği çile artık sona eriyor.

GÜNLÜK ASTROLOJi YORUMLARI

KOÇ

İçinizdeki özgür çocuk bugün ortaya çıkacak. Zincirlerinizden kopmuş gibi hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Her duyduğunuza inanmayın. Önce doğruluğunu kontrol edin.

BOĞA

Güneş ile Satürn arasındaki etkileşim para kaynaklarınızın kontrolsüz biçimde el değiştirmesine neden olabilir. Kalıcı kararlar almadan önce aldığınız risklere dikkat edin.

İKİZLER

Güneş ile Satürn arasındaki etkileşim zihninizdeki fikirleri aniden somutlaştırabilir. Kendinizi bu ani değişimlere hazırlayıp güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ

Kariyer alanındaki sürpriz değişiklikler yakında açığa çıkacak. İlginç tekliflere onay verip yeni bir hayat kurabilirsiniz. Bağımsız bir bakış açısına sahip olmak sizi mutlu edecek.

ASLAN

Ateşten günler diye tasvir edilen bir gün sizi bekliyor. Uzun süredir adını koyamadığınız bir konu hakkında aydınlanma yaşayacaksınız. Çevrenizde köklü değişimler meydana gelebilir.

BAŞAK

İş ortaklıklarınız konusunda değişim yaşayabilirsiniz. Analitik biri olup bu kadar plansız hareket etmek zorunda kalmak sizi tedirgin edebilir. Yaşamın yeniliklerinden kaçmayın.

TERAZi

Güneş ile Uranüs arasındaki etkileşim bir süredir bitirmeye cesaret edemediğiniz bir ilişkiyi sonlandırmanıza neden olabilir. Bu durum yeni hayatınız için olumlu bir başlangıç olacak.

AKREP

Çalışma hayatınızda ilgili geri dönülmez adımlar atabilirsiniz. Hiç kavramı hayatınızın gündem maddesi olabilir. Hayatınızda devrim yaratacak fikirleri iyi düşünüp harekete geçin.

YAY

Sevdiklerinizle beraber yurtdışında yaşamaya karar verebilirsiniz. İş projelerinizdeki gelişmelerle sosyal çevrenizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Yeni maceralar sizi bekliyor.

OĞLAK

Elinizde olamayan koşullara bağlı olarak hayatınızla ilgili radikal kararlar almanız gerekebilir. Kuralların tek tek yıkılması başta zor olsa da uzun vadede size özgürlük hissini yaşatacak.

KOVA

Toplumdan önce yenilikleri benimseyen bir karaktere sahip olduğunuz için beklenmeyenle karşılaşmaktan keyif alacaksınız. Yenilikçi adımların öncülüğünü yapmak sizi mutlu kılacak.

BALIK

Güneş ile Uranüs arasındaki güçlü etkileşim mesleğinizde değişim yapmanıza neden olabilir. Risk faktörlerini minimize ederek kendinizi keşfedilmemiş diyarlara doğru yolculuğa çıkartın.