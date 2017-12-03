Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

İkizler burcunda meydana gelen Dolunay ile birlikte yay burcunda Merkür retrosu başlayacak. Özel hayatınızda olan bitene odaklanmak zorunda kalacaksınız.

BOĞA

Eşinizin kazanç ve kayıplarının değişikliğe uğraması tüm hayatınızı etkileyecek. Alacağınız kararlar konusunda dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızla iletişiminiz çok güçlü olacak.

İKİZLER

Geçmişten gelen ilişkilerinize ışık tutacak bir döneme girmek üzeresiniz. Sorunlarınızı çözerken çevrenizdeki kişilerin fikrine değer vermelisiniz. Dinlenmediğinizi düşünmeyin.

YENGEÇ

Dolunay, kolektif bilinçle buluşmanızı sağlayacak. Hakkınızda konuşulan söylemler sizi mutlu edecek. Yay burcunda gerilemeye başlayan Merkür zihninize yeni bilgiler aktaracak.

ASLAN

Sosyal çevrenizle toplu olarak hareket etmelisiniz. İnsanlarla fikir paylaşımlarında bulunmalısınız. Sivil toplum kuruluşlarına destek verme temaları ön plana çıkabilir.

BAŞAK

İkizler burcunda meydana gelen Dolunay, ofiste yapmanız gereken köklü değişimlere ışık tutacak. İki konuda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Çift kısmetli olmak sizi yorabilir.

TERAZi

Merkür Yay burcunda gerilemeye başlayacak. Geçmişteki eğitimlerinizi bu dönemde tamamlayabilirsiniz. Spor yapmak sizi zihinsel olarak rahatlatacaktır. Ailenize zaman ayırın.

AKREP

Yay burcunda geri hareketine başlayan Merkür nedeniyle gündeminizde para konuları ön plana çıkacak. Beklediğiniz ödemeler konusunda bu hafta boyunca gecikme yaşayabilirsiniz.

YAY

İkili ilişkileri derinlemesine sorgulayacağınız bir dönem başlıyor. Bir yıldır hayatınızda olan bitenin muhasebesini yapmak için sevgilinizle karşılıklı görüşmek en doğrusu olacaktır.

OĞLAK

Gündelik yaşamda aksak giden ilişki kalıpları su yüzüne çıkacak. Evinizde çalışanların isteklerine cevap vermek sizi zorlayabilir. Bütçesel anlamda zorlandığınızı düşünebilirsiniz.

KOVA

Çocuğunuzun eğitim konusuna zaman ayırabilirsiniz. Ailenizle iletişim kurarken dikkat edin. Gruplara hitap edeceğiniz konuşmalardan kaçının. Merkür geri hareketine başlıyor.

BALIK

İkizler burcunda meydana gelen Dolunay, ev ortamınızdaki ilişkilere ışık tutacak. Bu dönemde iş ve özel hayat arasındaki dengeyi oturtmanız gerektiğinin farkına varacaksınız.