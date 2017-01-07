Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Maddi ve manevi değer yaratma açısından çok önemli bir gün geçireceksiniz. Paranın değeri ve yönetimi hayatınızda önem kazanacak. Bu sırada manevi değerlerinizi dikkatlice gözden geçirebilirsiniz.

BOĞA

Her türlü ilişkinizde merhamet, yardımlaşma ve şefkat duygularının varlığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde bulunduğunuz ortamlara şifa verebilecek şekilde onarıcı olabileceksiniz.

İKİZLER

Ruhunuzdaki derin yaraları onarmak için çok uygun bir gün. Kontrolünüz dışında gelişen sorunlarla ilgili çözüm geliştirme konusundaki detayları değerlendirebilecek fırsatlara sahipsiniz.

YENGEÇ

Sosyal konularda takıntı yapabileceğiniz durumlar oluşabilir. İlişkinizde kıskançlık sendromu yaşamaya müsait bir ruh yapısına bürünebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde merhamet ön plana çıkacak.

ASLAN

Mesleki alanda kazanç sağlayabileceğiniz bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Hizmet alanınızda takıntı derecesinde önem verebileceğiniz bir projeyi veya vazifeyi bitirmeye odaklı olabilirsiniz.

BAŞAK

Sanatsal etkinliklerle vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ruhani inançlarınızı sorgulayabilir, bu tür konular üzerinde uzun uzun düşünebilirsiniz. Yeşilin yoğun olduğu diyarlara yolculuk edeceksiniz.

TERAZİ

Ölüm, cinsellik, maddi ve manevi yükümlülüklerle ilgili farkındalık geliştirebilirsiniz. Bu tür çalışmalar yapmak için uygun bir gün. İnsanlarla olan iletişiminizde sadakat duygusu ön plana çıkacak.

AKREP

Ortaklığınız konusunda olumlu ilerlemeler kaydedeceksiniz. İlişkiniz yoksa ruhunuza iyi gelecek biriyle yakınlaşacaksınız. Romantik ortamlar yaratacak ve sevdiklerinizle özel anlar yaşayacaksınız.

YAY

Maddi kaynaklarınız konusundaki sıkıntıları sonlandırmak için daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Bu süreçte yapmak istediğiniz yatırımları iyice kontrol edip güvendiğiniz kişilere akıl danışın.

OĞLAK

Yemek, içmek, gezmek gibi zevklere vakit ayıracak ve dostlarınızla program yapacaksınız. Güneş ve Plüton arasındaki kavuşum enerjisi sayesinde sevdiklerinize güven telkin edeceksiniz.

KOVA

Köklerinize ve ailevi değerlerinize odaklanacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı haline getirebileceğiniz bir konu üzerinde eyleme geçmek isteyebilirsiniz. Hayatınızda yeni koşullar oluşacak.

BALIK

Komşularınızla daha fazla haşır neşir olabileceğiniz bir gün geçireceksiniz. Güneş-Plüton kavuşumu etkisiyle toplumsal etkinliklere katılacaksınız. Kararlı, takıntılı ve baskın bir tutum sergileyeceksiniz.