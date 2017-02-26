Gökyüzünün Sözcü’sü

Balık burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulmaları, gücü ikiye katlanmış yoğun etkili yeniaylardır. Bu dönemde yaşam hedeflerinizi etkileyen durumlar meydana gelebilir. Balık burcunda gerçekleşecek bu tutulma sürecinde pek çok konuda fedakarlık etmeniz gerekebilir. Neptün'le kavuşum yapan bu tutulma, hayat yolunda yönünüzü belirlemekte zorlanabileceğinize işaret ediyor. Gerçeklikle bağınızı koparmadan günlük koşullardaki durumlarla başa çıkmalısınız. Sürpriz değişimler meydana gelebilir.

KOÇ

Bedensel sağlığınıza odaklanmanız gerek. Kontrolünüz dışındaki konulara hazırlıksız yakalanabilirsiniz. İlişkilerde orta yolu bulmak için derin bir farkındalık yaşayacağınız bir süreç başlayacak.

BOĞA

İlişkilerinizdeki tatsızlıkları sonlandırıp toparlanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yakın bir dostunuzun size ihtiyacı olabilir. Mesleki bir kazanım elde edebilir, alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.

İKİZLER

Kariyer alanınızdaki iş dengesinin adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda farkındalık geliştirebilirsiniz. Kariyer hayatınızda yara almış olduğunuz konularda aşama kaydedeceksiniz.

YENGEÇ

Hukuki bir süreç sona erebilir yahut takipsizlik durumuna düşebilir. Yabancı kaynaklı bir anlaşma konusunda daha çok çaba harcamalısınız. Sizi yaralayan bir durumla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN

Maddi kaynak sağlayarak borçlarınızı ödeyeceksiniz. Maddi şekilde olabileceği gibi manevi anlamda da çok güçlü ve sınırsız yenilikleri hayatınıza dahil edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza vakit ayırın.

BAŞAK

İlişki ve ortaklık konularında bazı fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Sevdiklerinize verdiğiniz vaatleri tutma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir durum değerlendirmesi yapmalısınız.

TERAZi

Enfeksiyon etkili hastalıklara karşı tetikte olmalısınız. Sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Bazı öğretileri hizmet alanınızda uygulama şansı elde edebilirsiniz.

AKREP

Unutkanlık nedeniyle bazı eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Evlilikle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Duygularınıza kulak verip geleceğe yönelik doğru karar verme konusunda zorlanabilirsiniz.

YAY

Ailenize karşı sorumlu olduğunuz konularda yetersiz kalabilirsiniz. Onlara vaat ettiğiniz konularda sözünüzü tutmak zorlaşabilir. Köklerinizle ilgili araştırma yapıp ilginç sonuçlara ulaşabilirsiniz.

OĞLAK

İşinizi icra ederken temasta olduğunuz kişilerle kurduğunuz sosyal ilişkilere dikkat edin. Fedakarlık, sorumluluk, alışveriş dengeleri konusunda farkındalığa erişebileceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz.

KOVA

Maddi ve manevi anlamda önem verdiğiniz tüm konularda farkındalık geliştireceksiniz. Size finansal açıdan zarar getirebilecek, sorumluluk gerektiren işlerde yetersiz kalabileceğinizi fark edebilirsiniz.

BALIK

Hayatınızın odak noktasında yer alan tüm konularda sezgisel farkındalıklarınız ortaya çıkabilir. Ruh ve beden sağlığınıza odaklanıp hayatınızda yeni bir sayfa açmanız gerektiğini düşünmelisiniz.