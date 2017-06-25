Gökyüzünün Sözcü’sü

Bugünü, geride bıraktığınız dönemin stresinden arınmak için değerlendirmelisiniz. Bu süreçte deniz kenarında vakit geçirmek, seyahate çıkmak ve çocuklarınızla sportif aktiviteler yapmak ruh sağlığınıza çok iyi gelecek. Hayatınızdaki özel kişiye vakit ayırmak için daha çok çaba harcamalısınız. Çünkü bu sıralarda sizin desteğinize çok ihtiyacı var. Ailenizle ilgili sorunları çözerken, kendinizi gereğinden fazla yormamaya özen gösterin. Sağlığınıza dikkat.

KOÇ

Hafta sonunu evden uzak geçirmenizde fayda var. Zira aile içinde çatışma ve anlaşmazlık yaşamanız mümkün. Evde yarım kalan tadilat işlerini bitirmek göreviniz haline gelebilir.

BOĞA

Bugün vapur gezisine çıkmak, size ve ailenize iyi gelecek. Ailenin kadınlarının agresif tutumları canınızı sıkabilir. En doğrusu herkesin fikrine saygı duyarak ortak çözüme gitmeniz.

İKİZLER

Hafta sonunda sevdikleriniz için para harcayabilirsiniz. Birikimlerinize yön vermek için aile bireyleriyle ortak karara varabilirsiniz. Yaşça büyük kişilerin fikirlerine değer vereceksiniz.

YENGEÇ

Bugün abur cubur, kızartma, çikolata gibi yiyeceklerden uzak durun. Sevgilinizin baskıcı tutumuna karşı çıkmak yerine onu sakin ve şefkatli yapınızla ikna etmeniz daha doğru olur.

ASLAN

Güçlü kimliğinizle herkesin agresif yönünü dengeleyeceksiniz. Gündelik işlerinizi hallederken sizi yoran işlerden kaçının. Her şeyin aynı anda hallolmayacağını unutmayın.

BAŞAK

Gelecekle ilgili planlarınız konusunda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bu durum öfkelenmenize neden olabilir. Otorite figürleriyle yaşadığınız mücadeleden bugün yorgun düşebilirsiniz.

TERAZi

Pazar gününüzü annenize odaklanarak geçirin. Sevgilinizin sürpriz bir hareketi size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Gününüzü dışarıda sevdiklerinizle geçirmek size enerji katacak.

AKREP

Yüksek konsantrasyon gerektiren konulara odaklanabilirsiniz. Enerjinizi doğru alanlarda kullanmak için çaba harcamalısınız. Gizli kalmış bir konuya ışık tutacaksınız.

YAY

Pazarı evde zihninizi boşaltarak dinlenerek geçirmeyi deneyin. İdealler ve hayallerinizi şekillendirmek için iç sesinize kulak verin. Duyarlılığınızın yüksek olduğu bir gündesiniz.

OĞLAK

Ailenizle birlikte sosyal bir etkinliğe katılmak size iyi gelecek. Çocuklarınızın isteklerini yerine getirirken onları şımartmamaya özen gösterin. Harika bir akşam yemeği sizi bekliyor.

KOVA

Sevdiklerinizi eve davet ederek keyifli bir pazar günü geçirebilirsiniz. İçinizde biriken öfke ve stres en güzel bu şekilde rahatlayacak. Hayatın güzel yönlerini keşfetmeye odaklanmalısınız.

BALIK

Kendinizi hayallerle gerçekler arasına sıkışmış hissedebilirsiniz. Hayatın katı kuralları omuzlarınıza pek çok sorumluluk yüklemiş olabilir. Günün güzelliklerine odaklanmalısınız.