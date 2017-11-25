Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Seyahat planları yapabilirsiniz. Bu olayla hayatınızı kökten değiştirmeye karar verebilirsiniz. Fikirsel anlamda kendinizi birkaç hafta oldukça özgür hissedeceksiniz.

BOĞA

Bugün hız teması önem kazanacak. Planlamadığınız gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sürpriz tanışmalarla hayatınıza giren insanlar geleceğinizi şekillendirebilir.

İKİZLER

Uranüs ile yönetici gezegeniniz Merkür'ün arasındaki olumlu etkileşim ikili ilişkilerinizde ciddi kararlar almanıza neden olabilir. Bu zorlu sürece adapte olun.

YENGEÇ

Uranüs ile Merkür'ün arasındaki olumu etkileşim size iş hayatınızda beklemediğiniz fırsatlar sunacak. Bu değişimden etkilenmeden önce şartları değerlendirin.

ASLAN

Seyahat planı yapabilirsiniz. Aklınızda olmayan yaratıcı bir faaliyete katılarak hayatınızdaki kapıları sonuna kadar açacaksınız. Eğlence faaliyetleri günün ana teması olacak.

BAŞAK

Hayat şartlarınızda ani kırılmalar meydana gelebilir. Asilik yapmaya eğilimli insanlarla beraber olabilirsiniz. Açık sözlülükle patavatsızlığı sakın karıştırmayın.

TERAZİ

Merkür ile Uranüs arasındaki etkileşim sevgilinizle önemli bir karar almanıza neden olacak. Birine aşık olabilir ya da tanımadığınız biriyle ortak iş yapabilirsiniz.

AKREP

Hayata dair her konuda stratejik yaklaşmayı seven bir insan olmanıza rağmen kontrolsüz değişimlerin meydana geldiğini fark edeceksiniz. Kalp kırmamaya çalışın.

YAY

Bir yanınız mantıklı düşünmeye çalışırken diğer yanınız kanat takmaya hazırlanıyor. Zihninizin fazla hızlı çalıştığı bir dönemdesiniz. Aldığınız kararlara dikkat edin.

OĞLAK

Merkür ile Uranüs arasındaki olumu etkileşim bilinçaltınızı harekete geçirecek ve ruhani konulara ilgi duyacaksınız. Taşınma, mekan değiştirme konuları gündeme gelebilir.

KOVA

Yeni akımları incelemek için ideal bir gün. Stüdyoya girip beste yapabilir, sesle ilgili faaliyetlere katılabilirsiniz. Marjinal insanlarla tanışıp arkadaşlık kurabilirsiniz.

BALIK

Bir yurtdışı projesinde görev almanız gerekebilir. Yabancılarla bağlarınızı güçlendirin. Medya ve tanıtım faaliyetleri için harika bir gün. Hırsızlığa dikkat etmelisiniz.