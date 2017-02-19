Haftalık Burç yorumları

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Kendi istekleriniz ve gelecek hedefleriniz doğrultusunda harekete geçebilirsiniz. İnancınızı, doğrularınızı, yaşam görüşünüzü ve felsefenizi öne çıkaran sohbetler yapabilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyecek ve bu doğrultuda plan yapacaksınız. Ufkunuzu genişleten bilgi ve belgelere ulaşmak için özel fırsatlar yakalayabilirsiniz. İçinizde saklı Çingene ruhunu ortaya çıkarmanın tam zamanı. Ferah mekanlara gitmek, samimi bir ortam yakalamak ruh sağlığınıza iyi gelecek.

KOÇ

Zihinsel farkındalıklarınızın ön plana çıkacağı bir gün geçirebilirsiniz. İlham dolu bir haftaya başlamadan önce özel etkilere sahipsiniz. Zihninizdeki çılgın projeleri işler hale getirmeye çalışacaksınız.

BOĞA

Cinsellik hayatınızda ön plana çıkabilir. Metafizik çalışmalara yatkın olacak; bu alanlarda araştırma yapacaksınız. Yemeğe düşkünlüğünüz başınızı derde sokabilir. Spora başlamanızın tam zamanı.

İKİZLER

Sevdiklerinizle birlikte daha önce gitmediğiniz mekanlarda keyifli vakit geçireceksiniz. Sağlığınıza dikkat etmemeniz başınıza dert açabilir. Eğlenmek kadar dinlenmeye de vakit ayırın.

YENGEÇ

İş ortamınızdaki kişilere karşı daha kollayıcı ve kabullenici bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Bilhassa ortak fikirlerde uzlaşabilirsiniz. Sınırsız ihtimaller üzerinde düşünebilme yeteneği geliştirebilirsiniz.

ASLAN

Macera içeren spor dallarına yönelebilirsiniz. Hizmet alanınızda yeni fikirler yaratma şansına sahip olacaksınız. Çılgın fikirlerinizin kabul gördüğü ve otoriteler tarafından onaylandığı bir etkiye sahipsiniz.

BAŞAK

Aşkla ilgili önemli diyaloglar yapmak için elverişli bir zaman. Sevdiğiniz kişiye açılabilir, ona evlenme teklif edebilirsiniz. Keyifli bir alanda ilerleme sağlayabilecek ortaklıklara girişebilirsiniz.

TERAZİ

Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla karşılaşıp keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ailenizle seyahat programı yapacaksınız. Evinizle ilgili tadilat işlerine daha çok zaman ayıracaksınız.

AKREP

Bazı konularda manevi tatmin sağlamakta zorlanabilirsiniz. Sosyal aktivitelere katılmak ruh sağlığınıza iyi gelecek. Yeni dostluklara yelken açacağınız ortamlara girebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat.

YAY

Enerjinizden dolayı bugün sizi yerinizde tutmak güç olacak. Odak noktanızda zihinsel gelişiminiz ve geleceğe yönelik hedefleriniz olacak. Yatırım yapabilir ve risk almak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi affetmeye çalışmalı ve iç huzurunuzu bulmak için çaba sarf etmelisiniz. Sezgisel konularda cesaretli tavırlar sergileyeceksiniz. Zihninizde gizli saklı tuttuğunuz konularla yüzleşebilirsiniz.

KOVA

Özgürlük temasının ön plana çıkacağı bir döneme girmek üzeresiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal birliktelikler anlamında hareketli bir gün. Ait olduğunuz gruplara keşiflerinizi rahatlıkla aktarabilirsiniz.

BALIK

Kariyerinizi olumlu yönde etkileyecek bir konu ilginizi çekebilir. Bu süreçte sanatsal ve sezgisel içerikli işler de gündeme gelebilir. Annenizle hoş vakit geçirebilir, gününüzü ona ayırabilirsiniz.