Özel güne güzel hediye

Sevgililer Günü yaklaşıyor. Bazı çiftleri doğru hediyeyi bulma endişesi sardı. Bu endişeyi giderirken sizin için ayrı bir anlam taşıyan sevdiğinizin burcundan yola çıkmayı düşünüyorsanız, işte “Hangi burca ne hediye almalı?” sorusuna yanıt bulmanıza yardımcı olacak bilgiler…

KOÇ

Kadın: Koç kadınları kırmızı bir deri çantayla mutlu olurlar. Çanta seçerken abiyeden ziyade şık bir günlük model tercih edebilirsiniz.

ERKEK: Spora düşkün Koç burcu erkeklerini elektronik ve çok fonksiyonlu bir saatle şımartabilirsiniz.

BOĞA

Kadın: Toprak ve pastel renklerine “Hayır” diyemeyecek bir Boğa kadınına bu renklerde dar kesim bir bluz yahut kaban alabilirsiniz.

ERKEK: Boğa burçları aksesuarlara düşkündür. Kaliteli bir kemer ve cüzdan armağanı onu sevindirebilir.

İKİZLER

Kadın: İletişim ikizler burcunun can damarıdır. Dolayısıyla ona bir cep telefonu hediye edebilirsiniz. Ya da ona mavi tonlarında bir kıyafet alabilirsiniz.

ERKEK: Elleri ikizler burcunu temsil eder. Marifetli elleri olan bu burcun erkeklerine kış aylarında şık bir deri eldiven çok yakışacaktır.

YENGEÇ

Kadın: Evine düşkün yengeç kadınını sevindirmek için ona yemek tarifleri kitabı alabilirsiniz. Tasarım bir mutfak eşyası da onu sevindirir.

ERKEK: El yapımı şık bir konyak şişesi hediye edebilirsiniz. Şık bir pijama satın almanız da onları sevindirecektir.

ASLAN

Kadın: Saçlarına düşkün bu kadınlara kadınlarına saç bakım seti yahut gösterişli bir saç tokası hediye edebilirsiniz.

ERKEK: Gösterişi olmayı s aslan burcu erkeği yükte hafif pahada ağır hediyelerden keyif alır. Şık bir kol düğmesi gibi…

BAŞAK

Kadın: Detaycı ve yaratıcı yapısı nedeniyle bu burcun kadınları el işlerine meraklıdır. Ona sanat konusunda eğitim seti hediye edebilirsiniz.

ERKEK: Hobiye dair hediyeler onları mutlu eder. Puzzle seti alabilir ya da koleksiyonuna ek yapabilirisiniz.

TERAZİ

Kadın: Rafine zevklere sahip olan terazi kadınları gündemi takip etmeyi sever. İlgi alanlarına göre onlara güncel bir roman alabilirsiniz.

ERKEK: Bu burcun erkekleri masa başı işlerde başarılıdır. Kendilerine şık bir kalem takımı satın alabilirsiniz.

AKREP

Kadın: Gizemli ve karizma sahibi akrep kadınlarına samimiyet derecesine bağlı olarak siyah iç çamaşırı alabilirsiniz. Deri kıyafetler de ilgisini çekebilir.

ERKEK: Şık ve sade bir güneş gözlüğü uygun hediye olabilir. Aksesuarlarda siyah renk tercih sebebidir.

YAY

Kadın: Keşfetmeye meraklı bu kadınlar gezmeye düşkündür. Tatil yapacaksanız, ona kullanışlı bir otel rehberi hediye edebilirsiniz.

ERKEK: Sportif insanlar oldukları için spor kıyafetler onları mutlu etmeye yeter.

OĞLAK

Kadın: Mesleğine düşkün, başarılı bu kadınlar planlı yaşamayı tercih eder. Zaman onlar için değerli olduğundan şık birer saat hediye olarak sunulabilir.

ErkeK: Toplumdaki statüsüne önem verir. Oğlak burcu erkeğine pastel ve toprak renklerinde kravat alabilirsiniz.

KOVA

Kadın: Teknolojiyle arası iyi olan bu kadınlar elektronik gereçlere düşkündür. Bütçenize göre bir tablet bilgisayar almayı düşünebilirsiniz.

ErkeK: Uçuk fikirlere sahip olan bu burcun erkeklerine uçuk kıyafet ve aksesuarlar veya bilgi sunabilecek kitaplar.

BALIK

Kadın: Parlak renklerde bir eşarp yahut benzeri bir aksesuarı balık burcu kadınına rahatlıkla hediye edebilirsiniz. Çini ev aksesuarları da alabilirsiniz.

ErkeK: Konser bileti hediye edebilirsiniz. Alkolle arası iyiyse bir şişe viski de onu çok mutlu edecektir.