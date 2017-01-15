Yıldızlarda ayrılık var

Gıpta edilen ünlü çiftlerin astroloji haritalarını inceledim ve Kerem Bürsin-Serenay Sarıkaya, Murat Boz-Aslı Enver ve Burak Özçivit-Fahriye Evcen aşklarının nikah masasına gidip gitmeyeceğini yorumladım…

Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 doğumlu bir İkizler; Ay burcu ise Terazi. İlişkilerini etkileyen Venüs'ü de İkizler burcunda. İlişkiden en büyük beklentisi karşısındaki insanın zeki ve entelektüel olması… Bürsin'in Ay burcu Terazi olduğu için, adalet ve hak duygusu gelişmiş fakat duygular konusunda biraz yüzeysel bir yapısı var. Şu anki sevgilisi Serenay Sarıkaya ise Yengeç burcu. Fakat Serenay'ın haritasında çok güçlü domine bir Aslan burcu vurgusu var. Serenay çok daha zor, dominant, egosu biraz daha güçlü ve merkezde olmayı çok fazla isteyen bir hali işaret ediyor. Lüksten, gösterişten ve ihtişamlı şeylerden hoşlanır. İlişki yaşarken kendini sürekli bir kraliçe gibi hissetmek ister.

Zor olan Serenay

Venüslerinin uyumlu elementlerde yer alması (Kerem'in İkizler, Serenay'ın Aslan) ilişkiyi bir arada tutan, besleyen göstergeler. Şironlarına baktığımda ise aslında bu çift, birbirlerinin yaralarını sarmak için bir araya gelmiş. Fakat Serenay zor kadın. Kaprisleriyle Kerem'i zıvanadan çıkarabilir. İkili, 2017 aralığa kadar yani bu senenin sonuna kadar evlilik kararı alabilir ama eylül-ekim gibi Serenay, Kerem'den ayrılmak istemezse…

Murat Boz Aslı Enver

Aslı Enver; 10 Mayıs 1984 doğumlu bir Boğa. Ay burcu Başak ve Venüs'ü de Boğa burcunda. İstikrar, güven, devamlılık, detay, mükemmeliyetçilik ilk etapta Aslı'yı tanımlayan özellikler. İlişkileri sembolize eden Venüs'ü Boğa burcunda olduğu için ağır, temkinli ve yaş tahtaya basmayacak şekilde ilerlemeye çalışacaktır. Özellikle sahiplenme güdüsü güçlü, ilişki için gerçekten emek sarf edebilecek, özveride bulunabilecek bir yapıya sahip. Yemeyi, içmeyi ve maddi konforu da ayrıca sever. Murat Boz'a baktığımız vakit ise sanatçı, yaratıcı, duygusal olarak hassas bir Balık burcu. Venüs'ü tıpkı Aslı gibi Boğa burcunda ve Ay burcu Akrep. Aslı ve Murat'ın ilişkileri sembolize eden Venüslerinin Boğa burcunda olması nedeniyle öncelikli olarak ilişkilerdeki temel beklentilerinin istikrar, devamlılık, güven gibi temalar olduğunu söyleyebiliriz. Amma velakin ikisinin de Ay burçları karşılıklı haritaları üzerinde Satürn ile kavuşmakta. Bu etki duygusal konforu bozan, zedeleyen kontrolün, sınırların olduğunu gösterir.

Evlilik zor görünüyor

İlişkileri için süper duygusal bir ilişki diyemeyiz. Aksine, her türlü duygunun karşılıklı olarak sürekli kontrol altına alındığı, limitlerin ve sınırlamaların olduğu bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Biri kontrolcü, diğeri şüpheci… Bu Satürn-Ay kontakları ile zor evlenirler, evlenseler bile ne yazık ki çok uzun sürmez.

Burak Özçivit Fahriye Evcen

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 doğumlu. Burcu İkizler. Ay burcu Akrep ve Venüs'ü de Boğa burcunda. Dedektif ruhlu ve kontrolcü ama diğer yandan duygusal krizler yaratmaya çok daha müsait. Fahriye'nin mutlu olabilmesi için öncelikle kendini mutlu etmeyi öğrenmesi gerek. Burak Özçivit ise Oğlak burcu ve Ay burcu da Oğlak. Venüs'ü ise Kova burcunda. Burak Özçivit Oğlak yeniayında dünyaya gelmiş. Tam kuralcı, statükocu, prestij peşinde koşan, yaş tahtaya kolay kolay basmayacak biri. Oğlak yeniayında dünyaya gelmek, kişinin özellikle ticaretten, para hesaplarından oldukça iyi anladığının göstergesi ve dünyalığını da fazlasıyla yapacağını göstermekte. Bu ikilinin ilişki haritalarına baktığımda, evlilikten çok birlikte iyi bir ticaret ortağı, iyi işlerden güzel kazançlar elde edecek bir ortaklık ilişkisine uygun olduklarını görüyorum

Jüpiter sürpriz yapabilir

13 Eylül'den sonra şans gezegeni Jüpiter'in Akrep burcuna geçmesiyle birlikte, bu çift için evlilik yolunun açılacağını söyleyebilirim. Fakat önümüzdeki üç aya dikkat etmeliler. Bu dönemde ilişkilerinde büyük krizler yaşayabilirler. Fahriye evlenmek için 2018 sonbaharını düşünmeli. O zamana kadar kimle evlenirse evlensin boşanması kuvvetle muhtemel.