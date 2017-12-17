Yılın son yeni ayı başlangıçlar ve sürprizlere gebe…

Önümüzdeki hafta Ay ve Güneş ikilisi, idealleri temsil eden Yay burcunda kavuşum yapıyor. Bu süreçte yenilikçi başlangıçlar yapabilirsiniz. Çünkü sürprizler ve özgürleşmenin gezegeni Uranüs Yeni Ay'a olumlu bir açı yapıyor. Bütün bu gelişmelerin önümüzdeki hafta burçlar üzerindeki etkilerini sizin için derledim…

Koç ve Yükselen Koç

Yeni Ay, 9. evinizde gerçekleşiyor. Hukuksal konularla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir. İş arayanlar bu dönemde çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Bu süreçte çıkacağınız seyahatler, sorumluluğunuzu artırıcı birtakım durumların oluşmasına neden olabilir. Eğer bu hafta imzalamanız gereken evraklar varsa, hepsini dikkatle okuduktan sonra imza atın.

Boğa ve Yükselen Boğa

Miras, ortaklaşa kazanımlar, çaba sarf etmeden elde edilecek gelirler, kayıp, burs ve sigorta primleri gibi konular bu Yeni Ay'ın ana konusu olacak. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler

Eşinizin, sevgilinizin veya ortağınızın hayatında önemli başlangıçlar, sözleşmeler Yeni Ay'ın ana konusu içinde yer alacak. Bazılarınız evlilik yolunda adım atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar başlıyor. Hayata bakış açınızı genişletecek durumlar meydana gelebilir. Otorite figürleriyle tartışabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular bu Yeni Ay'ın ana konuları arasında yer alacak. İşyerinizde bir takım değişiklikler meydana gelebilir ve bazı görev değişimlerinden hoşlanmayabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan

Yeni Ay, 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacak. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş edinebilirsiniz. Aşk için kapılarınızı aralamanızın zamanı geldi. Hamilelikle ilgili konularda olumlu etkiler devrede olacak. Sanat dallarıyla ilgilenenler keyifli haberler alabilirler. Bir seyahate çıkmak hiç fena olmaz.

Başak ve Yükselen Başak

Yeni Ay 4. evinizde gerçekleşiyor. Bu sırada geleceğe yönelik hedefler, aile, yerleşim konuları ön planda yer alacak. Uzun süredir hayalini kurduğunuz eve geçmek için bir fırsat yakalayabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi

Yeni Ay 3. evinizde gerçekleşecek. Eğitim, kardeşler ve iletişim bu Yeni Ay'ın ana konusu olacak. Sözlerinizle ve düşüncelerinizle çok dikkat çekeceksiniz. Yakında keyifli haberler alacaksınız.

Akrep ve Yükselen Akrep

Yeni Ay döneminde finansal konularla ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Yeni projelere imza atarak iş hayatında başarı kazanabilirsiniz. Bu dönemde üzerinizdeki iş yükü artabilir. Patronunuzla zam konusunu konuşmak için uygun bir zaman. Büyük yatırımlardan, riskli koşullardan uzak durmalısınız. Bütçenizi denetim altına almanızda yarar var. Maddi anlamda kendinize çeki düzen vermelisiniz.

Yay ve Yükselen Yay

Gelecek hafta, fiziksel ve zihinsel olarak çok aktif olacaksınız. Atacağınız her adım hayatınızın genelini etkileyebilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizli düşmanlıklar, hastalıklar ve dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni Ay sayesinde bu konular gözle görülür hale gelecek. Kendinizi geri plana çekebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem ruhsal gelişiminize katkı sağlamak için çok uygun. İşyerinde patronlarla, yöneticilerle ilişkileriniz konusunda zorlanabilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kova

Arkadaşlarınızdan bilgi ve iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Hayatınıza size mutlu edecek yeni kişiler katılabilir. Yeni gruplara katılarak kendinizi daha güzel ifade edebilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balık

Yeni Ay, 10. evinizde gerçekleşiyor. İş hayatındaki dengeler, yöneticililerle ilişkiler ve toplum önünde olmanızı sağlayacak konular Yeni Ay'da haftanın ana temalarını oluşturacak. İşini değiştirmek ve terfi etmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacak. İlginç fikirlerinizle yöneticilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Fazla göz önünde olacağınızdan dolayı iyi ve kötü adımlarınız gözden kaçmayacak.

GÜNLÜK ASTROLOJi YORUMLARI

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Hukuki konular, medya, basın, tanıtım faaliyetleri haftanın son gününde ön plana çıkan gündem maddesi olabilir. Eşinizin geliriyle alakalı alacağı bir karar hayatınızda büyük önem taşıyacak. Annenizin ruhsal sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

KOÇ

Yabancılarla yürüttüğünüz projelerde yönetsel değişimler gündeme gelebilir. Ortak hesaplar ve kredi alımlarıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu haftayı seyahate çıkarak bitireceksiniz.

BOĞA

Ortak paylaşımlar alanında yaşayacağınız zorluklar sizi yorabilir. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir haberi bugün alabilirsiniz. Mahkeme sürecinizle ilgili bir gelişme olabilir.

İKİZLER

Arkadaşlarınızla buluşup birlikte harika vakit geçirebilirsiniz. Yeni kariyer fırsatları bugün kapınızı çalabilir. Eğitim, tanıtım, medya planlama, pazarlama konuları ön plana çıkabilir.

YENGEÇ

Gündelik işlerinizden dolayı başınızı kaşımaya vakit bulamayacaksınız. Bir yandan evcil hayvanınızla uğraşırken diğer yandan alışveriş, ofis işlemleri, yazışmalar vaktinizi alacak.

ASLAN

Ay, Yay burcunda seyahat ederken, aşk, hobi, yaratıcılık alanınıza ışık tutacak. Dernek faaliyetlerinde aktif rol alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı geliştiren bir eğitime katılacaksınız.

BAŞAK

Eşinizin kaprisli tavırları ya da yaşlı bir ebeveynin özel bakımı bugün sizi zorlayacak. Ev yatırımı yapmak için uygun bir gün. Yatırımlarınızı değerlendirirken ailenizden destek alın.

TERAZİ

Yakın akrabalarınızla önemli konuşmalar yapmanız gerekebilir. İş seyahatleri gündeme gelebilir. Uzaklardan alacağınız haberlere sevineceksiniz. Arabanızı tamire vermelisiniz.

AKREP

Kendinize vermeniz gereken değerin artık farkına varın. İş ortamında bir kadından destek görebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için cesaret toplayıp harekete geçmenizin tam zamanı.

YAY

Bir süre iyimser bir bakış açısına sahip olacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle birlikte entelektüel ve neşeli paylaşımlar yapabilirsiniz. Bugün herkesin ilgisi üzerinizde olacak. Sağlığınıza dikkat!

OĞLAK

Ay bilinçaltınızdaki enerjiyi açığa çıkartacak. Kalça kemiklerinizde ağrı hissedebilirsiniz. Annenizin sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bol bol meditasyon yapabilirsiniz.

KOVA

Arkadaşlarınızla katılacağınız etkinliklerde çok hoşlanacağınız biriyle tanışabilirsiniz. Dernek toplantılarında kararlar alınabilir. Politik faaliyetlere adım atma girişiminde bulunacaksınız.

BALIK

Kariyerinizde gelişmeler meydana gelecek. Yabancılarla iletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Annenizin desteğini alınca her konuda başarı elde etme şansınız yükselecek.