Bebeğiniz iştahsız diye üzülmeyin

Bebekler ağız tatları oluşurken zamanla yemek seçmeye ve sebzelerden dolayı ev yemeklerini yememeye başlarlar. Bu durum, geçici bir dönem sürecek olmasına rağmen annelerin sabırlı olması ve daha farklı tariflerle çocuklara baskı yapmadan, sebzeleri farklı yorumlayarak tariflerin içine yedirmek gerekir.

Okul başladıktan sonra çocukların yeme problemini çözmek açısından genellikle işiniz kolaylaşır. Örneğin, çatal tutmayı reddeden oğlunuz oyun grubunda herkesin çatalla meyvesini yediğini görünce o da çatalla yeme alışkanlığını yavaş yavaş edinmeye başlar. Sizlere bugün, sevdikleri gıdalarla karıştırarak bebeğinizin sebze yemesini sağlayacak tarifler vereceğim. Şimdiden hepinize afiyet olsun!

Pırasalı hamburger

Malzemeler: – 500 gr yağsız kıyma – 1 kg pırasa – 2 adet patates – 3 adet yumurta – 1 su bardağı ekmek içi – Yarım çay kaşığı kimyon – Tuz ve karabiber

Yapılışı: İnce ince doğradığınız pırasaları ve patatesleri ayrı ayrı haşlayın. Patatesleri püre yapın, pırasaları da süzgeçten geçirin ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra tüm malzemeyi karıştırın, iyice yoğurun, oval şekil verin ve bir saat buzdolabında bekletin. Az yağlı tavada iyice kızarana kadar pişirin.

Fırında balıklı sebze kroket

Malzemeler: – 200 gr fileto beyaz etli balık -1 orta boy patates – 1 orta boy havuç – 1 küçük pırasa beyazı – 5 çiçek brokoli – 1 tutam ince kıyılmış maydanoz – Ekmek kırıntısı

Yapılışı: Patatesi haşlayın ve püre haline getirin. Balığı da kısa bir süre haşlayın. Havucu küp küp doğrayın. Pırasayı robottan geçirin. Maydanoz dahil tüm sebzeleri haşlayın. Patates püresi ve haşlanmış sebzeleri iyice yoğurun ve minik toplar haline getirin. Ekmek kırıntılarının üstünden geçirip, 180 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.

Armutlu kereviz çorbası

Malzemeler: – 2 elma dilimi kereviz – Yarım orta boy armut – 1 patates – 2 arpacık soğanı – 1 çorba kaşığı zeytinyağı – 250 ml tavuk suyu

Yapılışı: Kerevizi, patatesi ve armudu doğrayın. Soğanı ince kıyıp zeytinyağında pembeleştirin. Üzerine kerevizi, patatesi ve armudu ekleyip soteleyin ve içine tavuk suyunu da koyup kısık ateşte pişirin. Mutfak robotunda kıvamlı bir çorba haline getirin.